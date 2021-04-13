百年銅牆鐵壁彈藥庫揭面紗 澎湖後疫觀光旅遊首選

日軍在澎湖島要塞所建4大彈藥庫之一的西嶼彈藥本庫「銅牆鐵壁」，今天正式對外開放，揭開百年來火藥庫的神秘面紗，將是後疫時期觀光旅遊的首選。

澎湖最具軍事建築價值的「西嶼彈藥本庫」（俗稱銅牆鐵壁），在澎湖縣政府文化局歷時近10年的修復，今天由澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等人共同揭牌，對外開放參觀，並邀請縣府文資委員陳英俊進行園區導覽解說，讓民眾瞭解獨一無二的「西嶼彈藥本庫」的價值與意義。

賴峰偉表示，澎湖「西嶼彈藥本庫」，俗稱銅牆鐵壁，文化局自民國99年11月23日公告指定為縣古蹟，依文資法進行土地撥用、調研、修復過程。近10年的時間整體修復工程耗費新台幣6306萬元，透過古蹟修復及再利用工程，保存西嶼彈藥本庫軍事遺跡原始風貌完整性，趕在澎湖花火節前開放參觀，讓更多國人見證西嶼地區豐富的軍事文化與歷史縱深。

澎湖文化局長王國裕表示，西嶼彈藥本庫包括土窟式清涼彈藥庫及洞窟式彈藥庫（俗稱銅牆鐵壁），是罕見的日治初期軍事建築，具獨特建築價值與歷史意義。土窟式清涼彈藥庫主體構造損壞嚴重，有坍塌之虞；洞窟式彈藥庫也出現程度不一的損壞和銅片鏽蝕，文化局亟力爭取經費進行修復。

依文化局資料，西嶼彈藥本庫是日治初期由日本舊陸軍所建構軍事建築，做為儲存火砲彈藥的場所；也是日軍在澎湖島要塞所建的4大彈藥庫之一。原「西嶼彈藥本庫」有1902年（明治35年）的西嶼火藥本庫、西嶼彈丸本庫，以及1905年（明治38年）建的西嶼臨時火藥庫等。

其中，西嶼臨時火藥庫包括有煙火藥庫、無煙火庫、火具庫各1間。因應火砲科技進步，有煙火藥庫在1930年（昭和5年）改為地面土窟式彈藥庫，1935年（昭和10年）改建為彈丸加溫場、火藥試驗場、熔蝕場及作業所等建築，並增建試驗性單窟式洞窟彈藥庫；1936年（昭和11年）無煙火藥庫改建為雙窟式洞窟彈藥庫。

換言之，現存的西嶼彈藥庫本庫包括土窟式彈藥庫、單窟式彈藥庫（有煙火藥庫）、雙窟式彈藥庫（無煙火藥庫）等3種形式，甚具文化及科技價值。

「西嶼彈藥本庫」今天開放，未來與周邊的西嶼西台、西嶼東台，東昌營區、東台營區等景點串聯結合，形成西嶼完整的軍事文化園區，為澎湖創造另一個深度文化旅遊的「藍海」。

文化局表示，「西嶼彈藥本庫」未來每週三至週日的上午9時至12時，下午1時30分至4時30分開放。每次以100人以下為限，採自走式參訪，並有專人解說導覽，全票新台幣50元、半票30元、團體票40元。