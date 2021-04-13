左營哈囉市場改建 陳其邁：優先解決交通問題

左營哈囉市場老舊，市府研議分階段改建，但高雄市議員李雅慧今指，市府原預計在蓮潭路旁設置中繼市場，恐造成交通問題，應調整地點。市長陳其邁表示，會持續尋求攤販共識，一定會優先解決交通、停車問題。

李雅慧今質詢指出，位於左營的哈囉市場，已營運一甲子，環境有改善必要。經發局近日曾針對哈囉市場攤商舉辦說明會，說明未來改建的想法，但會中只討論環境改善，卻沒提到停車不便的問題。

李雅慧並指，哈囉市場未來將分三期改建，攤商也必須分批移到設於蓮潭路上的中繼市場營業，但這條路本來就已人來人往、停車困難，屆時恐怕會引發交通亂象，建議市府改把中繼市場設在附近國防部的空地，一次讓所有攤商移地暫時經營。

對此，陳其邁表示，目前當地攤商對於第一、二期的改建計畫仍沒有共識，未來必須持續尋求共識。至於中繼市場是否要設在國防部那塊地，陳其邁說，因那塊地屬於住宅用地，租金預算恐成為市府長期的負擔，目前還是比較傾向在原定位置進行，但停車和交通問題一定會優先解決。