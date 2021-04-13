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參天老樹棉絮擾民 金門林務所摘果除害

中央社 / 金門縣13日電

木棉花盛開美不勝收，但果實成熟裂開後四散的棉絮卻十分擾人。金門縣林務所今天起對清總兵署參天木棉樹進行蒴果摘除作業，提醒民眾和旅客不要接近，避免遭掉落的蒴果砸傷。

林務所指出，清總兵署木棉樹超過300年，高約23.6公尺，每年3、4月間盛開時節，火紅花朵落在舊式屋脊磚瓦上，相當有意境，吸引民眾和旅客前來打卡拍照，成為季節限定美景。

不過，林務所所長鐘立偉表示，木棉花開後蒴果纍纍，成熟後果實裂開，裡面的棉絮四散，造成周遭民眾生活困擾。一方面民眾緊閉門窗防止棉絮飄入室內，影響空氣流通；再來，有過敏體質的民眾也會身體不適，而果實掉落地面更會造成環境髒污。

因此，林務所自2016年起邀請專業團隊進行木棉蒴果摘除及老樹健檢。

特別的是，今年蒴果量特別多，鐘立偉估計有1萬顆，也因此林務所今年提早作業，委託台灣樹木保育公司摘除蒴果，但鐘立偉說，人力只能清除8成蒴果，清除後的蒴果將掩埋成為肥料。

台灣樹木保育公司樹藝師李勝倫解釋，地面和樹上施工人員都具有國際樹藝協會認證的樹藝師施工，靠近主幹的枝條，由人工徒手摘除蒴果，較遠的枝條則是以長柄工具去除；並以帆布遮蓋鄰近木棉樹的總兵署建物，避免蒴果掉落破壞縣定古蹟。

林務所表示，摘果作業從今天起到16日進行，期間總兵署內通往木棉觀景平台的出入口將封閉，提醒遊客避免靠近，周遭民眾經過時也要特別小心。

木棉樹 金門

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