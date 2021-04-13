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林于凱籲成立高雄港開放委員會 陳其邁：完全認同

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
時代力量議員林于凱建議市府聯合中央單位設立「高雄港開放委員會」，發展海洋經濟，市長陳其邁應允籌組。記者蔡孟妤／攝影
時代力量議員林于凱建議市府聯合中央單位設立「高雄港開放委員會」，發展海洋經濟，市長陳其邁應允籌組。記者蔡孟妤／攝影

高雄市早期市港分治，港區屬管制區，民眾無法靠近，近年實施「市港合一」，但時代力量議員林于凱認為高雄港仍「很不開放」，建議市府聯合中央單位設立「高雄港開放委員會」，發展遊艇產業，打開海洋經濟，獲市長陳其邁應允籌組。

林于凱今上午質詢指出，去年7月大港橋啟用後，港務公司發公文表示大港橋內側水域原則禁航，若船隻要通行必須專案申請。結果從去年7月到今年4月幾乎沒有看到船舶通過大港橋。

林于凱批，過去談的港市合一，到現在看起來還是港歸港、市歸市。陳其邁喊出亞灣2.0，但還是停留在陸域發展思考。

林于凱說，高雄港最重要的海上經濟，如遊艇產業所帶動的機電、裝潢、船儀、船材、駕駛訓練、維護、租賃、海上休閒等下游產業非常龐大，如果高雄港只停在航運，而不思考客運及海洋休閒市場，靠海吃飯對大部分市民來說，都是看得到吃不到。

林于凱說，高雄是重要的台灣遊艇基地，但發展遊艇產業卻有諸多限制，如停泊計價方式也不一，建議陳其邁擔任召集人，邀集相關局處、港務公司、土開公司，成立「高雄港開放委員會」，真正發展海洋經濟，布局高雄港。

陳其邁回應表示，他完全認同這樣的看法，海域相關法規、部門繁瑣，的確需要跨部門來整合，承諾會組成「高雄港開放委員會」，從海洋視角來推動整體高雄港區及亞灣區的發展。

高雄港 遊艇 陳其邁

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