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林于凱籲發展遊艇業 陳其邁允設高雄港開放委員會

中央社 / 高雄13日電

高雄港大港橋去年開放後，遭質疑無船進出，時代力量議員林于凱盼解放高雄港，成立「高雄港開放推動委員會」，推動遊艇產業，市長陳其邁應允組成委員會。

陳其邁今天列席市議會市長施政報告及質詢，針對大港橋去年7月開放後卻沒有船隻通行，林于凱質詢時盼能發展遊艇產業，解放高雄港。陳其邁答詢回應，百分之兩百贊成林的看法，但海域相關法規、部門繁瑣，的確需要跨部門整合，應允組成「高雄港開放委員會」，從海洋視角來推動整體高雄港區及亞灣區發展。

另外，台灣港務公司行政副總經理王派峰接受中央社採訪表示，大港橋啟用後確實沒有船隻通行，因為市區排水工程施工的影響，考量港務區整體發展才暫時未開放船隻進出，等工程完工後 ，未來要通行的船隻要申請以利閉合操作。

林于凱質詢表示，陳其邁擔任行政院副院長時喊出「向海致敬」，但高雄港卻是限制重重，去年7月開放的大港橋也遭台灣港務公司發公文「大港橋內側水域原則禁航，若船隻要通行需專案申請」。

林于凱指出，大港橋從去年7月到今年4月期間內，幾乎沒有看到船舶通過。當初設計可以旋轉給大船過的大港橋，不只大船不能行，小船也沒得過，「高雄港到底是高雄市民的，還是港務公司的」。

他質疑，陳其邁喊出「亞灣2.0」，但仍停留陸域發展的思考，但高雄港最重要的海上經濟，例如遊艇產業所帶動的機電、裝潢、船儀、船材、駕駛訓練、維護、租賃、海上休閒等下游產業是非常龐大。如果高雄港只停在航運，而不思考客運及海洋休閒市場，對大部分市民來說「看得到、吃不到」。

林于凱認為，高雄身為台灣主要遊艇基地，希望解除限制發展遊艇產業，並促請行政院聯合台灣港務公司、土開公司、輪船公司、海洋委員會組成「高雄海洋隊」，也希望由市長擔任召集人，成立「高雄港開放推動委員會」推動海洋產業。

高雄港 遊艇 陳其邁

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