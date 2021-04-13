馬祖海巡新建廳舍搬遷將釋出土地 配合在地推展長照
為協助配合連江縣政府推動長期照顧計畫，金馬澎分署分署長廖德成於今日率同仁與連江縣政府工務處及相關單位，針對未來馬祖海巡隊新建臨時廳舍建案召開研商說明會議，在會議中，廖德成也聆聽各方意見，與各界達成共識，展現海巡署金馬澎分署在配合連江縣地方事務的誠意與決心。
廖德成在今天上午率同金馬澎分署後勤科黃漢彬科長、第十海巡隊隊長呂志強、第10岸巡隊鄭曜斌副隊長及甘禮維參謀主任等人員，與連江縣府工務處開會，會議結束後，廖德成也拜會連江縣長劉增應說明辦理進度，感謝劉縣長、陳雪生立法委員及議長張永江對於預算爭取及同仁駐用品質的要求支持。
廖德成提及，在地方各界協助之下，廳舍土地、機關搬遷、土地撥用等問題，逐步改善海巡廳舍環境，促進連江縣「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」興建之推行，永續發展社福政策。
廖德成也表示，本於行政一體原則，金馬澎分署將持續支持連江縣地方事務的推動，藉由海巡臨時廳舍新建與現有廳舍搬遷，騰出合宜土地廳舍空間，為長期照顧計畫政策加快腳步向前邁進，更希冀長照機構能早日完工啟用，讓連江縣地區所有高齡民眾有更完善、更舒適的優質醫療照護環境。
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