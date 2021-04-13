快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

馬祖海巡新建廳舍搬遷將釋出土地 配合在地推展長照

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
金馬澎分署分署長廖德成今日率同仁拜會連江縣長劉增應，說明辦理海巡臨時廳舍新建與現有廳舍搬遷，以騰出合宜土地廳舍空間，全力支持長期照顧計畫。圖／連江岸巡隊提供
金馬澎分署分署長廖德成今日率同仁拜會連江縣長劉增應，說明辦理海巡臨時廳舍新建與現有廳舍搬遷，以騰出合宜土地廳舍空間，全力支持長期照顧計畫。圖／連江岸巡隊提供

為協助配合連江縣政府推動長期照顧計畫，金馬澎分署分署長廖德成於今日率同仁與連江縣政府工務處及相關單位，針對未來馬祖海巡隊新建臨時廳舍建案召開研商說明會議，在會議中，廖德成也聆聽各方意見，與各界達成共識，展現海巡署金馬澎分署在配合連江縣地方事務的誠意與決心。

廖德成在今天上午率同金馬澎分署後勤科黃漢彬科長、第十海巡隊隊長呂志強、第10岸巡隊鄭曜斌副隊長及甘禮維參謀主任等人員，與連江縣府工務處開會，會議結束後，廖德成也拜會連江縣長劉增應說明辦理進度，感謝劉縣長、陳雪生立法委員及議長張永江對於預算爭取及同仁駐用品質的要求支持。

廖德成提及，在地方各界協助之下，廳舍土地、機關搬遷、土地撥用等問題，逐步改善海巡廳舍環境，促進連江縣「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」興建之推行，永續發展社福政策。

廖德成也表示，本於行政一體原則，金馬澎分署將持續支持連江縣地方事務的推動，藉由海巡臨時廳舍新建與現有廳舍搬遷，騰出合宜土地廳舍空間，為長期照顧計畫政策加快腳步向前邁進，更希冀長照機構能早日完工啟用，讓連江縣地區所有高齡民眾有更完善、更舒適的優質醫療照護環境。

海巡署 長照 陳雪生

延伸閱讀

配賦新造百噸級巡防艇 馬祖海巡增執法生力軍

全國學生美展馬祖首度展出 東引盛大開展

中興新村活化 南投醫院進駐將蓋200床長照護理之家

足球／小世足公益列車登島馬祖 8歲學員展天份

相關新聞

聯上集團插旗墾丁蓋飯店 地底滿是珊瑚礁自然寶藏

聯上集團接手國賓飯店與屏東縣政府的墾丁公教會館BOT開發案，去年取得建照日前動工時，挖出大量珊瑚礁，墾管處以珊瑚礁是「國...

金門木棉花王雖美但花絮擾民 縣府有請樹藝師摘除果實

木棉花雖美，但花絮飛舞可就不美！位在金城鎮市區的清金門總兵署內後方，有棵金門最為著名的木棉樹王，一朵朵木棉花燦爛繽紛逐漸...

左營哈囉市場改建 陳其邁：優先解決交通問題

左營哈囉市場老舊，市府研議分階段改建，但高雄市議員李雅慧今指，市府原預計在蓮潭路旁設置中繼市場，恐造成交通問題，應調整地...

林于凱籲成立高雄港開放委員會 陳其邁：完全認同

高雄市早期市港分治，港區屬管制區，民眾無法靠近，近年實施「市港合一」，但時代力量議員林于凱認為高雄港仍「很不開放」，建議...

掩埋場大火飄惡臭 黃捷：沒檢測到有害物質很奇怪

高雄市岡山區一家廢棄物掩埋場昨晚大火，燃燒異味瀰漫市區，高雄市長陳其邁說，經過調查，業者未善盡管理責任，環保局已開罰50...

興達電廠「2年停4部」 陳其邁未應允

高雄市長陳其邁昨天出席定期會做施政報告，議員主攻空汙議題捍衛市民呼吸權，環團在議會門口發聲，要陳其邁態度「硬起來」，空汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。