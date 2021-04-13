配賦新造百噸級巡防艇 馬祖海巡增執法生力軍
提升馬祖海域巡防執法及救生救難能量，海巡署艦隊分署新造百噸級巡防艇配賦馬祖海巡隊，駛返馬祖南竿，馬祖海巡隊特別安排2艘巡防艇噴水伴航進港，歡迎新添執法生力軍船艇。
海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊今天指出，新建造巡防艇總噸位達175噸，最高航速每小時可達30節（約56公里），續航力更達1200浬，另配置艉放式小艇1艘，可有效提高航行穩度與適航性，並執行救生救難、人員撈救等任務。新建造巡防艇也將有助探查與防範特殊傳染病疫情及非洲豬瘟與牛結節疹等任務。
馬祖海巡隊表示，未來將以百噸級巡防艇巡邏能量，搭配新造沿岸多功能艇，適時採取雙艇巡邏，配合船艇靈活機動性能，採取防範圍堵、強勢取締及從重裁罰等作為，全面加強驅離、取締越界陸船，維護馬祖海域海洋漁業資源，確保國人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言