解決空污及南電北送 陳其邁促中央兼顧區域平衡

高雄市空氣污染嚴重，興達電廠燃煤機組老舊製造污染，還有南電北送問題，市長陳其邁今天指出，努力增加綠電及燃氣發電，盼中央給努力的地方政府回饋及先關閉燃煤機組、兼顧區域平衡。

陳其邁今天列席市議會市長施政報告及質詢，回應無黨籍高雄市議員黃捷針對空污及南電北送的問題做上述回應。

黃捷指出，民眾期待能源轉型卻又不願意負責，包括台中市不願增加燃氣機組、雲林縣府不要綠能專區等，如此很難達到能源轉型的目標。她舉昨天市議會質詢，有黨團強力要求市府立即停止興達電廠4部燃煤機組的發電，卻漠視最近一次興達電廠燃煤機組換照是在前市長韓國瑜任內。

黃捷指出，南部地區有95%的時段都是南電中送、南電北送；她質疑興達燃煤機組老舊卻又要到民國114年才能除役，質詢陳其邁的具體減污措施，包括興達電廠燃煤機再減煤、空污季興達降載延長時間、提早燃煤機組除役、要求企業停止燃煤汽電共生鍋爐等。

陳其邁表示，增加綠電及燃氣機組是努力的目標，盼中央能給予努力的地方政府回饋，建議能源政策要兼顧區域平衡，諸如，高雄市努力發展燃氣及綠電就應先關閉燃煤電廠等，是天經地義且符公平性。

陳其邁提到，高雄市必須承擔自己的電力責任，也盼加速綠電腳步，會請副市長林欽榮研議於綠電小組會議中增加優惠，包括建築容積獎勵或於投資案中增加相關項目，以加速高雄市的綠電成長。

環保局指出，興達電廠1、2號機組換照是108年10月1日核發至112年9月30日。3、4號機組108年10月1日核發到113年9月30日。