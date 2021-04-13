仁武產業園區招商說明會 4、5月南北開跑

高雄仁武產業園區動土後電話接不完，目前已有超過265家企業詢問進駐事宜，高雄市經發局今天宣布將於4、5月分別在北高舉辦招商說明會，吸引更多具國際競爭力的頂尖大廠落地。

高雄仁武產業園區動土後電話接不完，目前已有超過265家企業詢問進駐事宜，高雄市政府經發局將於4月22日及5月3日，分別在高雄漢來大飯店、台北集思台大會議中心舉辦招商說明會，針對園區規劃內容、進駐條件及辦法詳細說明。

經發局長廖泰翔指出，仁武產業園區基地緊鄰國道10號，具有便捷交通路網，位居各重要產業聚落、高雄港及小港國際機場中心。未來結合在地產業研發優勢以及海、空雙港資源，將與路竹科學園區、楠梓科技產業園區及未來的橋頭科學園區形成廊帶群聚效益，並以低耗能、低污染產業優先進駐，打造高雄成為兼具環保、永續的高階製造中心。

經發局招商處表示，仁武產業園區將以航太科技、電子、電腦、運輸工具、智慧機械、精密金屬等產業為主要招商對象，園區面積約74公頃、產業用地48公頃，將採公共工程與廠商建廠平行模式進行，大幅縮短企業投資進駐期程。

招商處指出，兩場說明會將針對園區規劃內容、進駐條件及辦法等詳細報告，歡迎有興趣企業報名。高雄場報名網址：https://reurl.cc/v52N0k；台北場：https://reurl.cc/6yMz7b、洽詢電話：07-3368333#2201、2894、2895、2889、3359或07-3360888。