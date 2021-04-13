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掩埋場大火飄惡臭 黃捷：沒檢測到有害物質很奇怪
高雄市岡山區一家廢棄物掩埋場昨晚大火，燃燒異味瀰漫市區，高雄市長陳其邁說，經過調查，業者未善盡管理責任，環保局已開罰500萬元，另也做了檢測未發現有害物質。不過市議員黃捷質疑，用精密儀器未檢測到有害物質很奇怪，與市民感受有落差。
岡山區一家廢棄物掩埋場昨晚發生火警，火勢猛烈，燃燒異味瀰漫多個行政區，民眾紛紛反映聞到難聞異味，並擔心是有害汙染物，但環保局表示，經檢測非有害汙染物，不過影響空品區域範圍大，依空汙法開罰500萬元。
今上午陳其邁到議會備詢，市議員黃捷、李雅慧等人也關心此事，陳其邁說，經過調查，是業者未善盡管理責任有疏失，環保局已開罰500萬，另也做了檢測，沒有發現有害物質，還是要呼籲廠商在廢棄廠相關管理要負起責任，注意安全。
但黃捷質疑，沒有檢測到VOC（揮發性有機物）有害物質，對市民來說非常奇怪，「為什麼你們用這麼精密儀器下去測，結果什麼都測不到？」還拿空品數據說空品沒有問題，與市民的感受上有一段落差，希望有害物質的精確偵測，是接下來努力的目標。
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