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金門蜈蚣座首次登上國際郵輪 跳島遊更有趣

中央社 / 金門縣13日電

金門蜈蚣座、輦轎首次搬上國際郵輪，遊客在郵輪上直接體驗最具金門特色的傳統人力蜈蚣座及輦轎，為跳島郵輪金門行增色，也為24日開始的金門迎城隍系列活動揭開序曲。

金門縣政府今天表示，去年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）肺炎大爆發，國外旅遊紛紛喊卡，但隨著台灣地區疫情趨緩，國旅市場方興未艾，「探索夢號」郵輪不僅成為全球第一艘復航的國際郵輪，也將開啟國際郵輪航行國內航線的新頁。

縣府力邀郵輪公司共推金門跳島遊，去年共迎來郵輪9航次，今年度星夢郵輪-探索夢號已排定3到9月抵金航程高達34航次，以每趟上千名遊客計算，預計吸引超過3萬名遊客造訪金門，創造經濟產值相當可觀。

縣府觀光處與郵輪業者更推出金門週系列活動，11日出發的澎湖金門雙島探索之旅行程中，邀請金城鎮公所將金門迎城隍傳統藝陣蜈蚣座及扛輦輦轎搬上郵輪演出，並提供旅客體驗，增加對金門傳統文化的了解。

金城鎮長李誠智表示，農曆4月12日迎城隍是金門最盛大的宗教慶典活動，因應金門週系列活動，這次出動三節人力蜈蚣座及輦轎登上星夢郵輪探索夢號，11日到14日航程期間進行演出，也讓遊客體驗看看金門的傳統藝陣文化，進而刺激更多旅客來金感受迎城隍的魅力。

李誠智說，今年的城隍文化觀光季活動將於24日到5月29日舉行，歡迎遊客來金門體驗最純正、最傳統的輦轎、陣頭、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等金門特有民俗。

觀光處表示，金門特產品也已在船上設置展售櫃位，獲遊客好評；郵輪大廳同時播放金門觀光影片，成功吸睛也使遊客立刻了解金門風光。

金門 郵輪

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