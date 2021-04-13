岡山火警臭味飄散 高市環保局開罰500萬元

高雄市岡山嘉新東路二段12日晚上發生火警，燃燒異味隨風向沿下風處影響至仁武、楠梓及鳳山區，環保局發布「火警異味通報」也派員稽查，並依空污法開罰裁處新台幣500萬元。

消防局12日晚上7時許在獲報岡山區山隙路廢棄物燃燒，出動岡山、燕巢、田寮、彌陀、永安分隊12車29人前往搶救，火勢在近9時控制住；不過受到風勢的影響，惡臭四逸，往仁武、楠梓及鳳山區飄散，民眾反映惡臭通報不斷。多名高雄市議員也在臉書發文提醒民眾儘量勿外出並做防護。

環保局緊急發布「火警異味通報」指出，岡山區火警，因吹西北風，燃燒異味沿下風處影響至仁武區仁心路一帶，當時環保局指出，高雄市空品測站PM2.5測值為綠色良好至黃色普通等級。

不過，環保局派員稽查採樣，結果顯示異味惡臭擴大影響範圍很大，環保局依違反空污法告發，裁處500萬元。

民進黨市議員邱俊憲、林智鴻都在臉書（Facebook）發文指出火警影響範圍太大，風勢影響刺鼻惡臭令人作噁，嚴重影響市民生活，促查明起火原因，還給市民安心的生活。