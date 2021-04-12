高市鬧區街頭冒濃濃柴油味 前鎮警急奔現場處理

高雄市中山路四段晚間9時許傳出濃濃柴油味，有民眾受不了惡臭停下查看，才發現是有美式皮卡車「漏油」，前鎮警分局復興路派出所獲報後，派出員警趕往現場疏導交通，經警方、環保局人員火速清理，今晚10時已完成路面清理，未造成其他車輛受損。

前鎮警分局今晚9時獲報，由所長林峰凱率2名員警到場處置，據了解，該輛皮卡車蔡姓車主去年9月才剛入手，今晚間行經中山路四段時柴油管線疑似脫落「漏油」，從民權路一帶一路漏至復興路，經附近民眾追上前提醒，蔡姓車主才發現柴油已漏掉大半。