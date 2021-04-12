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高市鬧區街頭冒濃濃柴油味 前鎮警急奔現場處理

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
高雄市中山路今晚一輛美式皮卡車漏油，散發濃濃柴油味，警方獲報後到場緊急處置，幸漏油未造成其他車輛受損。記者張議晨/翻攝
高雄市中山路今晚一輛美式皮卡車漏油，散發濃濃柴油味，警方獲報後到場緊急處置，幸漏油未造成其他車輛受損。記者張議晨/翻攝

高雄市中山路四段晚間9時許傳出濃濃柴油味，有民眾受不了惡臭停下查看，才發現是有美式皮卡車「漏油」，前鎮警分局復興路派出所獲報後，派出員警趕往現場疏導交通，經警方、環保局人員火速清理，今晚10時已完成路面清理，未造成其他車輛受損。

前鎮警分局今晚9時獲報，由所長林峰凱率2名員警到場處置，據了解，該輛皮卡車蔡姓車主去年9月才剛入手，今晚間行經中山路四段時柴油管線疑似脫落「漏油」，從民權路一帶一路漏至復興路，經附近民眾追上前提醒，蔡姓車主才發現柴油已漏掉大半。

警方表示，現場員警到場後立即通報環保局清潔隊，約5分鐘就開始展開清理，撒上木屑避免油料造成民眾滑行受傷，確認道路油污完成清理後，現場已在10點前恢復正常交通。

高雄市中山路今晚一輛美式皮卡車漏油，散發濃濃柴油味，警方獲報後到場緊急處置，幸漏油未造成其他車輛受損。記者張議晨/翻攝
高雄市中山路今晚一輛美式皮卡車漏油，散發濃濃柴油味，警方獲報後到場緊急處置，幸漏油未造成其他車輛受損。記者張議晨/翻攝

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