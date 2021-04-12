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高市議員批評工安多但轉個彎送平安符 陳其邁收下

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄市議員邱于軒（左一）質詢高雄市的工安頻傳，本來是批評，但她改送平安符給市長陳其邁（右二），轉個彎祝高市平安。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員邱于軒（左一）質詢高雄市的工安頻傳，本來是批評，但她改送平安符給市長陳其邁（右二），轉個彎祝高市平安。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會本月9日開議不久即因清點人數流會，導火線是議會要文化局每半年送給議會有關公共藝術文化基金執行成果報告，議員邱于軒今天在議會就此事質詢市長陳其邁，陳其邁表示會要求市府各局處在法令許可範圍內提供議員所需的資料。散會之後陳其邁跟邱于軒說已經罵過文化局了，希望邱于軒息怒。

邱于軒另質詢高雄市最近發生的多項工安事件，她不是用嚴厲的口氣質詢，改了個方式表達，列舉工安事件之後，送給陳其邁一個廟裡祈來的平安符，盼陳其邁和高雄市得到保佑，盼今後一切平安。因為邱于軒強調是求高雄平安、市政順利，陳其邁本來有點遲疑，最後還是收下了。

去年審查文化局的公共藝術文化基金時，邱于軒支持預算，但附帶決議要文化局每半年把執行成果報給議會，可是這次定期大會，文化局送到議會的是去年全年的執行成果，也未說明為何不是每半年送一次，9日議會開議，進行到報告事項時，邱于軒認為她支持文化局的預算，一毛錢都沒有刪，但文化局不尊重議員，預算到手了，就不理議員了，她才提出額數問題清點人數。

當天清點時議場內32人，未過半數，即告流會。這是高雄議會很少見的開議第一天即流會。

今天市長施政報告後的質詢，邱于軒排在下午倒數第二位質詢，她再提文化局的事，希望府內檢討。陳其邁說，已要求市府各局處要尊重議會決議，在法令許可的範圍內，要盡量提供議員需要的資料。

陳其邁 高雄市

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