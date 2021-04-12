全國學生美展馬祖首度展出 東引盛大開展

中央社 / 連江縣12日電

全國學生美術比賽特優作品複製畫巡迴展首度在馬祖展出，今天在東引盛大開幕，展出101件等比例複製特優作品，包含在地學生林禹彤的特優作品，馬祖軍民與師生共享藝術盛宴。

全國學生美術比賽是台灣具代表性的學生藝術競賽，109學年度全國學生美術比賽的決賽收件量達8822件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、漫畫及版畫等7大類，最後共計101件作品獲選為特優獎，其中包含東引國民中小學學生林禹彤的作品「邀你參加擺暝活動」。

東引國民中小學校長王禮民表示，全國美展的作品69屆以來，首度在馬祖展出，也是因為東引學生林禹彤的作品，獲得平面設計類國小中年級組「特優」獎的機緣，讓東引國中小有機會承接展覽。林禹彤以馬祖傳統民俗節慶「擺暝」為題材，具地方特色，獲評審肯定。

校長王禮民表示，透過全國學生美術比賽特優作品複製畫巡迴展，讓離島的師生與民眾也能欣賞作品，推廣與宣導美學教育，促進藝術交流，並激發學生創作上的想像力，陶冶馬祖的藝術美感。

首度到馬祖展出的全國學生美術比賽特優作品複製畫巡迴展，將從今天起在東引國中小開展，展出至5月21日。

馬祖

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