澎湖生態旅遊 農漁局：不要餵食海鳥免觸法

中央社 / 澎湖縣12日電

澎湖進入觀光季，也是保育類的燕鷗等夏候鳥棲息繁殖的季節，澎湖縣政府農漁局今天籲請民眾在旅遊中，可靜靜欣賞候鳥的千姿百態，但千萬不要餵食，以免影響其攝食習慣，危及生態保育。

農漁局表示，澎湖的觀光季從4月展開，而每年的4至9月間，也是燕鷗、小燕鷗、紅燕鷗，甚至鳳頭燕鷗等棲息產卵繁殖的季節。在澎湖頭巾嶼、後帝仔嶼、貓嶼、鐵砧嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、姑婆嶼、小白沙嶼、澎澎灘等南、北海與東海等的有無人島上的岩壁、岩礁、海岸、沙洲、沙灘地等，都可看見成群的保育鳥類「燕鷗」等棲息，非常壯觀。

農漁局表示，澎湖海上的觀光遊程中，業界都會安排垂釣、浮潛、賞鳥與潮間帶體驗等生態賞鳥遊程一環，在海上和遊艇上，與候鳥等作最近距離的接觸，因此，籲請遊客在生態旅遊途中，在不干擾候鳥生存空間下，可靜靜欣賞候鳥的各種活動，但千萬不要有餵食野生動物海鳥的行為，以免影響覓食習慣，危及生態。

農漁局指出，餵食野生動物海鳥的行為，若是在野生動物保護區內，還可能被裁罰，業者與遊客要遵守相關規定，共創觀光與保育雙贏。

澎湖 賞鳥

延伸閱讀

雙基雷達車曝光 胡錫進：台灣情報騙術太逗了

LINE FRIENDS「2021澎湖花火節」限定商品5款可愛必收

雙基雷達車曝光 國防部：没有美方關切、部長震怒

澎湖花火節地區限定！全家便利商店推特殊吃法「花火霜淇淋」　還有「4大景點限量口罩」

相關新聞

高市鬧區街頭冒濃濃柴油味 前鎮警急奔現場處理

高雄市中山路四段晚間9時許傳出濃濃柴油味，有民眾受不了惡臭停下查看，才發現是有美式皮卡車「漏油」，前鎮警分局復興路派出所...

高市議員批評工安多但轉個彎送平安符 陳其邁收下

高雄市議會本月9日開議不久即因清點人數流會，導火線是議會要文化局每半年送給議會有關公共藝術文化基金執行成果報告，議員邱于...

經歷三任市長 高雄茂林溫泉會館最快今年暑假營運

歷經4年多規畫施工，高雄市府興建的茂林多功能溫泉會館去年底終於完工，不過營運前須經部落會議同意，第一次會議未過關，泡湯遊...

高雄岡山3房社宅租金逾2萬遭批偏高 陳其邁：評估調降

高雄市正力推社會住宅，市議員高閔琳估算公部門將在岡山區興建的708戶社會住宅租金，如要租住35坪的3房社宅，每月要逾2萬...

高市機車位嚴重不足 民眾違停罰單吃到怕

高雄市人口有276萬，但僅規畫108萬個停車格，尤其高雄機車人口居多，很多民眾將車停到騎樓，卻猛吃罰單，高雄市議員康裕成...

中油煉油廠舊址爭取台積電設廠 陳其邁：水電無虞

民代盼中油高雄煉油廠舊址做為爭取台積電設廠高雄基地。高雄市長陳其邁說，高雄水、電無虞，歡迎大廠投資；油廠污染整治攸關城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。