澎湖生態旅遊 農漁局：不要餵食海鳥免觸法

澎湖進入觀光季，也是保育類的燕鷗等夏候鳥棲息繁殖的季節，澎湖縣政府農漁局今天籲請民眾在旅遊中，可靜靜欣賞候鳥的千姿百態，但千萬不要餵食，以免影響其攝食習慣，危及生態保育。

農漁局表示，澎湖的觀光季從4月展開，而每年的4至9月間，也是燕鷗、小燕鷗、紅燕鷗，甚至鳳頭燕鷗等棲息產卵繁殖的季節。在澎湖頭巾嶼、後帝仔嶼、貓嶼、鐵砧嶼、錠鉤嶼、雞善嶼、姑婆嶼、小白沙嶼、澎澎灘等南、北海與東海等的有無人島上的岩壁、岩礁、海岸、沙洲、沙灘地等，都可看見成群的保育鳥類「燕鷗」等棲息，非常壯觀。

農漁局表示，澎湖海上的觀光遊程中，業界都會安排垂釣、浮潛、賞鳥與潮間帶體驗等生態賞鳥遊程一環，在海上和遊艇上，與候鳥等作最近距離的接觸，因此，籲請遊客在生態旅遊途中，在不干擾候鳥生存空間下，可靜靜欣賞候鳥的各種活動，但千萬不要有餵食野生動物海鳥的行為，以免影響覓食習慣，危及生態。

農漁局指出，餵食野生動物海鳥的行為，若是在野生動物保護區內，還可能被裁罰，業者與遊客要遵守相關規定，共創觀光與保育雙贏。