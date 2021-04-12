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經歷三任市長 高雄茂林溫泉會館最快今年暑假營運

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄茂林多功能溫泉會館終於完工，不過要經過部落會議協商同意才能試營運，目前是閒置狀態。記者徐白櫻／攝影
高雄茂林多功能溫泉會館終於完工，不過要經過部落會議協商同意才能試營運，目前是閒置狀態。記者徐白櫻／攝影

歷經4年多規畫施工，高雄市府興建的茂林多功能溫泉會館去年底終於完工，不過營運前須經部落會議同意，第一次會議未過關，泡湯遊客還要再等等。原民會表示，居民對於未來營運模式有疑慮，另要求保障工作機會等回饋機制，將開第二次會議凝聚共識，今年暑假可望對外試營運。

茂林多納溫泉聞名遐邇，八八風災時遭土石掩埋，市府爭取經費8千6百萬，另在情人谷鑽探溫泉重建「溫泉產業示範區」，居民期盼打造成「台灣的夏威夷」，再度吸引泡湯遊客出遊。溫泉工程不順遂，第一期景觀工程105年底由前市長陳菊動土，第二期工程流標6次才完成發包，前代理市長許立明在卸任當天安排勘查行程，最放心不下這處溫泉工程。

溫泉會館以紫蝶意象與原民圖騰當設計主軸，涵蓋露天大眾湯池、男女湯池、親子池、泡腳池，及溫泉會館、遊客服務中等項工程建設，工程去年底完工。原民會又爭取第三期工程經費500萬元，準備替露天湯池蓋上遮陽棚。

溫泉工程是重大建設，依據原住民基本法，茂林部落上月開部落會議，居民對於未來由公所或委外經營有疑慮，另要求業者保障在地工作機會。

原民會表示，溫泉會館順利取得溫泉標章，第三期工程經費也已經核定，不過營運前須經部落協商同意，預計提報六龜寶來、苗栗泰安等地公共溫泉營運與回饋機制給居民參考，近期召開第二次部落會議，最快今年6、7月試營運。

溫泉 茂林

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