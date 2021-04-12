金門縣府攜手產業界 打造亮點品牌帶動創生風潮

金門縣政府今天在金門創新園區辦理金門產業品牌策略工作坊，吸引60多名業者參與，縣府期盼帶領在地青年打造金門亮點品牌，並計劃在台灣舉辦成果發表會，帶動金門創生風潮。

縣府秘書長陳朝金致詞表示，縣府持續致力青年就業、地方創生輔導措施，輔導青年以新創意、新商品與新商業模式進行產業創生，除了活化在地產業，更要鼓勵業者積極發展品牌力，形成獨特的品牌吸引力與價值，讓更多人看到金門品牌的活力，也吸引旅外金門青年返鄉創業與投入地方發展。

工作坊請中華管理發展基金會董事陳甫彥與玩美文創公司總經理連國輝，以及金門三創服務平台顧問團隊，共同協助推動產業創生。

建設處表示，這次工作坊由在地業者分享各自的品牌故事與價值，帶出以金門酒文化為主題，透過歡樂、灑脫、好客的氛圍帶動金門品牌與強化地方特色，並以這個亮點主題為核心，整合商品與服務進行策展，預計今年將會在台灣本島規劃舉辦主題活動發表會。

建設處說，最重要的是能激發金門外地遊子胸懷鄉土，以創新思維回鄉打造產業亮點，同時也吸引國內外更多業者看到金門獨有產業魅力，一起發展壯大金門產業，更提升在地業者形象。

縣府歡迎想要參與金門地方創生的業者或是對金門產業有興趣的朋友，一起見證金門產業發展新里程。詳細內容可上「金門三創服務平台」官方網站查詢（網址：http://youthhub.kinmen.gov.tw/）。