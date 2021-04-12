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高雄岡山3房社宅租金逾2萬遭批偏高 陳其邁：評估調降

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導
高雄市議員高閔琳促市府降低社會住宅租金。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員高閔琳促市府降低社會住宅租金。記者楊濡嘉／攝影

高雄市正力推社會住宅，市議員高閔琳估算公部門將在岡山區興建的708戶社會住宅租金，如要租住35坪的3房社宅，每月要逾2萬元租金，她認為這對薪資普遍偏低的青年族群而言，負擔偏高。高雄市長陳其邁表示，這是初估的租金，會評估降低自償率來降低租金。

高雄市的社會住宅採只租不賣，市府分別在前金區、三民區、大寮、岡山等推出社宅。高閔琳表示，岡山社宅將建708戶，市府初估每坪租金約570元左右，如以此標準計算，可能年輕族群或弱勢者的負擔頗重。

她表示，目前規畫的岡山社宅，一房的約12坪，2房25，3房約35坪，算算租金，1房每月約需6900多元，2房每月約需1萬4000多元，3房的租金就逾2萬元，高雄年輕人平均薪資約3萬元，這樣的薪水如果要為一家人租3房的岡山社宅，每月所剩無幾，負擔很重，相信高雄市不會像台北市一樣，定出每月4萬元的社宅租金，但盼市府定社宅租金時可以考慮在地青年、弱勢者收入狀況。

陳其邁說，會請都發局提供平價、年輕人可負擔的社會住宅；岡山社宅的租金是以自償率8成算出來的，會請相關局處將自償率減為7成，以降低租金。

社宅 岡山 社會住宅 陳其邁

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