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高市機車位嚴重不足 民眾違停罰單吃到怕

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市機車停車位嚴重不足，民眾違停罰單吃到怕，市議員康裕成為民眾抱不平。記者王昭月／攝影
高雄市機車停車位嚴重不足，民眾違停罰單吃到怕，市議員康裕成為民眾抱不平。記者王昭月／攝影

高雄市人口有276萬，但僅規畫108萬個停車格，尤其高雄機車人口居多，很多民眾將車停到騎樓，卻猛吃罰單，高雄市議員康裕成今午質詢時替民眾抱不平，指每張罰單都是民眾的痛，陳其邁表示，會要求交通局盤點，大量增設停車位，供應民眾使用。

康裕成表示，今早市長陳其邁進行施政報告時，她被十多名里長叫回受理陳情，指最近頻吃罰單到快受不了。

康表示，最近幾個月大批違規停車罰單湧出，每張罰單都是他們的痛，但高雄雄每1.35人就有一輛機車，是全台「歐兜邁」最多的城市，但全市276萬人口，僅108萬停車格，每個停車格相當於要停25輛機車，相較於雙北停13輛，相對不足。

她說，高市機車停車需求大，卻不斷開出罰單，光三民第二分局今年1至3月就開出8千多張，全市共開出4萬3722張。

康裕成詢問警察局長黃明昭，「亭仔腳」騎樓是否可停車，黃答覆，夜間10點到隔天清晨6點會以勸導為主，康裕成接續問，據大法官解釋，只要不妨礙通行應該可停，但若一半民眾要淨空，一半主張要檢舉，該怎麼辦，黃明昭表示，他會指示警察同仁注意處理原則。

陳其邁表示，前幾天他有注意到柴山運動的民眾，無法停機車，已要求交通全面盤點，大量增停車位，也要求警察就執法面進行檢討。

罰單 警察 陳其邁

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