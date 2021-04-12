中油煉油廠舊址爭取台積電設廠 陳其邁：水電無虞

民代盼中油高雄煉油廠舊址做為爭取台積電設廠高雄基地。高雄市長陳其邁說，高雄水、電無虞，歡迎大廠投資；油廠污染整治攸關城市發展，會和中油協商以更快方式提早除污。

陳其邁在議會施政報告後接受無黨團結聯盟市議員陳善慧等人質詢，針對以中油高雄煉油廠舊址做為爭取台積電設廠高雄基地一事做上述回應。

陳善慧針對市府有意以占地176公頃的中油煉油廠整治場址，做為未來爭取台積電奈米或更新進程的基地，關切相關進度及投資環境條件等，盼市府針對用水、供電及未來的稅收及效益等進行縝密評估。

陳其邁指出，高雄市供電無虞，供水也因為有伏流水及區域供水計畫，尊重企業投資佈局，市府會做好投資環境，歡迎全球更多大廠投資高雄。

民進黨市議員黃文志也針對中油煉油廠爭取台積電投資高雄的計畫，促市府催促加快場址整治時程。他認為，若以原預計2032年完成整治，時程太慢了，盼加快進程還牽涉整治工法。陳其邁允諾會和中油協商，以更快方式除污。

高市府環保局表示，中油自2016起進行高雄煉油廠進行污染場址整治，採生物復育為主，搭配熱處理及水洗等方式，目前進度1.32%。