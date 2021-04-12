高市議會施政質詢 藍批空污綠肯定治安裝備提升

高雄市空污及治安問題是施政重點，議會國民黨團批評市府改善不力，空污是致癌主因；市長陳其邁在答詢時則允諾努力改善空污及爭取肺腺癌提前篩檢。

對於藍營質疑「高雄市肺腺癌比北部高15倍」，陳其邁於答詢民進黨市議員黃文志時指出，北部因為有篩檢計畫，所以早期篩檢。他引用國健署107年資料指出，高雄市的肺腺癌罹患率是六都最低，但死亡率不理想，日前向衛福部反映盼爭取預算，用於肺腺癌提前篩檢，盼提早健康預防。

市議會第3屆第5次定期大會今天進行市長施政報告及質詢，國民黨團聯合質詢，議員手持「市長好暖、市民好慘」標語批評市府。總召童燕珍指治安不佳，搶案、槍擊、工安事件頻傳，尤其不滿空污防制。

市議員陳若翠、陳美雅都以PM2.5是導致肺腺癌主因，指興達電廠老舊燃煤機組造成高雄市空污嚴重，批評市府改善不力。陳若翠質疑陳其邁空污改善未符施政「緊緊緊」承諾；陳美雅促興達燃煤機組立即停機，促市府「硬起來」拿出具體政策。

陳其邁答詢指出，高雄市處於東北季風的下風處，是空污原因之一；空污改善是市長要努力的工作。市府努力發展綠電並會要求興達電廠提早除役，民國114年是市府要求除役的期程。

國民黨團約20名議員持空污改善承諾書，趨前並包圍陳其邁備詢台位置，促他簽「反空污承諾書」。議員團團圍著陳其邁，並高喊「高雄會進步2年停4部（燃煤機組）」。

民進黨團則反譏國民黨對施政監督是雙重標準，有關治安裝備等方面讚許市府投入大筆預算。稍後綠營進行聯合質詢，總召鄭光峰肯定市府團隊「緊緊緊」的努力施政成果，國民黨團「作秀式」質詢令人失望。

市議員黃文益駁斥國民黨「慶記（台語：子彈）之都」說法，他舉警方數據指出，109年高雄市在六都「全般刑案」發生數、發生率及重大刑安發生數為六都第3；「暴力犯罪」發生數為六都第4。尤其肯定市府改善治安並加強裝備提升經費達3.52億元，另也針對老舊警車的汰換也大幅增加。