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翁公園淨水場跳電 高市大寮等3區停水逾3萬戶

中央社 / 高雄12日電

台灣自來水公司今天指出，翁公園淨水場不明原因跳電致無法供水，台水緊急搶修中，停水包括大寮、鳳山及大樹區，和發及萬大工業區等，影響戶數3萬411戶。

台水於中午指出，12時30分許，翁公園淨水場不明原因跳電致無法供水。

停水區域包括：

大寮區：大寮院區凱旋醫院、大寮區清潔隊、三隆里、上寮里、山頂里、中興里、永芳里、光武里、江山里、忠義里、琉球里、翁園里、會社里、溪寮里、義和里等。

鳳山區：黃埔公園光遠路以東、中山東路以南之東門里、鳳東里、生明里、誠智里、誠信里、誠德里等。

大樹區：瓦厝街小型工業區一帶。

另外，和發工業區（和春基地）、萬大工業區等，總計受影響戶數是3萬411戶。

停水時間預計至晚上7時30分。

停水 琉球

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