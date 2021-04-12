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金門醫院北榮聯手 引進生物製劑助患者脫離癬境

中央社 / 金門縣12日電

衛生福利部金門醫院今天表示，在台北榮民總醫院協助下，引進乾癬生物製劑，為乾癬病患提供積極性治療，協助患者減輕多年困擾，並可免除患者到台北治療的時間與金錢成本。

北榮皮膚部主任張雲亭及主治醫師李政源，多年來每週一到金門醫院輪流支援門診。張雲亭指出，乾癬患者因病灶搔癢造成不適，更常因皮疹長在暴露部位影響外觀，造成很大心理壓力與社交困擾；部分病人還會合併乾癬關節炎，造成關節發炎腫脹，嚴重者更可能全身關節痠痛不已，連擰毛巾、上廁所姿勢變換等日常動作都無法進行，影響生活品質。

李政源說明，乾癬治療分別為局部外用藥膏治療、照光治療，以及全身性藥物治療，如口服免疫調節劑或生物製劑注射；但金門無照光設備與人力，生物製劑治療種類也少，中重度乾癬病患治療的選擇遠比台灣本島來得少。而且中重度乾癬患者，往往需要口服免疫調節，這類治療也需要長期追蹤與抽血監測，是一般地區診所較難處理的部分。

張雲亭與李政源都表示，曾有不少金門乾癬病患提到，礙於金門治療困境，甚至需定期飛到台灣才能獲得如生物製劑等較新的藥物治療，但所花的時間和金錢成本也高。

2人協助患者申請到健保給付的生物製劑，目前治療效果良好；其中部分病患原先固定需要飛台灣施打生物製劑，他們將患者原先在本島申請到的生物製劑移轉到金門醫院施打，讓病人不再舟車勞頓。

李政源提醒，乾癬這類慢性皮膚疾病，不是絕症也不會傳染，民眾不要以異樣眼光看待乾癬患者。張雲亭也希望在衛福部、金門醫院、金門縣衛生局及北榮四方合作下，持續提升慢性皮膚疾患的照護能量，為金門乾癬患者減輕病痛，免於被歧視的眼光，脫離癬境重拾正常生活。

金門 患者 衛生局

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