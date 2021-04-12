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國民黨高市黨團 批暖男陳其邁讓高雄人當次等公民

聯合報 / 記者王昭月楊濡嘉／高雄即時報導
國民黨高市議會黨團批市長陳其邁未簽反的空汙承諾書，要「軟男」硬起來。記者王昭月／攝影
國民黨高市議會黨團批市長陳其邁未簽反的空汙承諾書，要「軟男」硬起來。記者王昭月／攝影

高雄市議會今早開議，國民黨高雄市議會黨團要求市長陳其邁簽署反空汙承諾書，今年底停發放興達電廠4部40年老舊燃煤機組操作許可，但陳沒簽，為此國民黨團中午召開記者會，公開譴責陳將高雄人當次等公民。

國民黨團高市黨團總召童燕珍對於陳其邁空汙防治的答覆，感到不滿遺憾，批號稱暖男的陳其邁用40頁報告大談空汙，卻無實際作為。市議員邱于軒更直言，陳其邁「軟趴趴」 ，對照台中市盧市長對於中火的重拳，「網紅市長」陳其邁更顯無作為，民進黨團說國民黨作秀，卻忘了民進黨自己在議會裡戳氣球、質詢時間辦百萬小學堂。

議員陳美雅、陳若翠表示，興達電廠全國最老舊，陳其邁市長是否應該去函要求興達電廠立即除役，保障高雄市民的健康，捍衛高雄市民的呼吸權，但國民黨團看到的是陳市長閃爍其詞，不願意正面去回應。再者，民進黨團質詢的時候，又再扯韓國瑜市長，甩鍋韓國瑜。高雄市要呼吸新鮮的空氣不要在看到灰濛的空氣，「陳其邁你要硬起來，趕快解決高雄的空汙問題」。

黃紹庭議員表示，高雄人吃萊豬、吸髒空氣、喝養豬的廢水，已從「高譚人」變成「太空人」。市長陳其邁就任6個多月，在空汙的改善並未讓高雄人有感，過去韓國瑜前市長要求興達電廠必須要有秋冬減煤專案，讓高雄的硫氧化物明顯下降，反觀陳市長卻無具體的政策。今天國民黨團強力的要求陳其邁要在任期的第二年停止發放興達電廠的操作許可，遺憾的是，陳卻不敢簽署。

國民黨高市議會黨團要陳其邁簽反空汙承諾書，陳未簽署。記者王昭月／攝影
國民黨高市議會黨團要陳其邁簽反空汙承諾書，陳未簽署。記者王昭月／攝影

陳其邁 國民黨 韓國瑜

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