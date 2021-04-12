國民黨高市黨團 批暖男陳其邁讓高雄人當次等公民

高雄市議會今早開議，國民黨高雄市議會黨團要求市長陳其邁簽署反空汙承諾書，今年底停發放興達電廠4部40年老舊燃煤機組操作許可，但陳沒簽，為此國民黨團中午召開記者會，公開譴責陳將高雄人當次等公民。

國民黨團高市黨團總召童燕珍對於陳其邁空汙防治的答覆，感到不滿遺憾，批號稱暖男的陳其邁用40頁報告大談空汙，卻無實際作為。市議員邱于軒更直言，陳其邁「軟趴趴」 ，對照台中市盧市長對於中火的重拳，「網紅市長」陳其邁更顯無作為，民進黨團說國民黨作秀，卻忘了民進黨自己在議會裡戳氣球、質詢時間辦百萬小學堂。

議員陳美雅、陳若翠表示，興達電廠全國最老舊，陳其邁市長是否應該去函要求興達電廠立即除役，保障高雄市民的健康，捍衛高雄市民的呼吸權，但國民黨團看到的是陳市長閃爍其詞，不願意正面去回應。再者，民進黨團質詢的時候，又再扯韓國瑜市長，甩鍋韓國瑜。高雄市要呼吸新鮮的空氣不要在看到灰濛的空氣，「陳其邁你要硬起來，趕快解決高雄的空汙問題」。