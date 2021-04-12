汽車駕照者5月3日前考機車免筆試 監理所增加報考名額

交通部近日宣布5月3日起持有汽車駕照報名機車考照，都要參加筆試。高雄監理所近日詢問電話激增，由於考試採預約制，監理所也因應可能的新制前考照人潮，增加約16%報考名額。監理所分析，增加筆試對50歲以上族群，難度較高。

過去持有小型車以上級數的汽車駕照者，報考普通重型機車，只須參加路試而不用筆試，但自今年5月3日起，持汽車以上級數駕照者，如欲報名機車駕照考試都需要參加筆試。

高雄市區監理所表示，現在汽、機車駕照筆試題庫內容已分流並有顯著差異性，因此回歸持汽車駕照者申請報考機車駕照，仍應參加筆試及路考及格。不過若持有輕型機車駕照者，要考普通重型機車，則一樣可以不用參加筆試，直接路考。

高雄2大監理所近來接到民眾詢問電話至少增加2、3成，高雄區監理所表示，由於目前機車考照均需要網路預約，為因應可能的新制前考照人潮，目前高雄所增加預約名額16％，讓更多人可趕在新制前參加考試。

經交通部統計，每年約有26萬多人申請報考機車駕照，其中持汽車駕照報考機車駕照的考生約5萬多人，約占每年報考機車駕照人數19%。

高雄區監理所分析，年輕族群參加筆試過關比例高，但對50歲以上族群，可能因記憶力下滑，增加應考難度。有筆試需求的民眾，可上公路總局官網下載筆試題庫多練習。