減少阿公店水庫淤積 燕巢濁水溪上游溪床整治

位於高雄市燕巢區金山二號上游流域（濁水溪），是阿公店水庫次要集水區域，但邊坡土砂受洪水沖刷常流入阿公店水庫內，導致水庫淤積，蓄水量嚴重不足，水利局投入800萬整治上游集水區，以減少水庫土砂淤積，增加水庫蓄水量。

燕巢區金山二號上游流域，由經濟部水利署南區水資源局阿公店水庫管理中心轄管，阿公店水庫屬全台第1座多目標水庫，同時兼具灌溉、水源供應和觀光功能，水庫集水面積約31.87平方公里。

但水庫上游引水路遍及田寮區及燕巢區金山里、東燕里等區域，引水路長期缺乏整治，導致邊坡土砂常受洪水沖刷流入阿公店水庫內，逐年使水庫淤高，蓄水量嚴重不足。

高雄市水利局去年9月向農委會水土保持局爭取工程經費800萬投入辦理「燕巢區金山二號橋上游野溪整治工程」，盼藉此整治上游集水區，減少水庫淤積，讓水庫提供南部科學園區高雄園區及農作灌溉，成為南區水資源調度系統一環。