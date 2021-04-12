阿公店水庫上游野溪整治 增蓄水緩淤砂創雙贏

「燕巢區金山二號橋上游野溪整治工程」3月中開工，高雄市政府水利局今天表示，投入工程經費新台幣800萬元，未來除有助阿公店水庫蓄水量，並減緩水庫淤砂，進而共創雙贏。

位於燕巢區金山二號上游流域（濁水溪）是阿公店水庫次要集水區域，現由經濟部水利署南區水資源局阿公店水庫管理中心轄管，屬全台第1座多目標水庫，同時兼具灌溉、水源供應和觀光功能，水庫集水面積約31.87平方公里。

上游引水路遍及田寮區及燕巢區金山里、東燕里等區域，也因長期引水路未辦理整治，致邊坡土砂受洪水沖刷流入阿公店水庫內，致逐年庫床淤高，蓄水量嚴重不足，需常年進行水庫浚渫改善，以利提供南部科學園區高雄園區，以及農作灌溉必要水源，成為南區水資源調度系統一環。

水利局於民國109年9月向行政院農業委員會水土保持局爭取工程經費新台幣800萬投入辦理「燕巢區金山二號橋上游野溪整治工程」，藉此整治上游集水區，減少水庫淤積。

水利局水土保持科表示，這項工程已於3月18日開工，工程設施以固床工、護岸等鞏固河岸、河床，並搭配卵塊石護坦，除防止溪床刷深、穩定流速外，其高孔隙及粗糙度特性，增加水流入滲、動物棲息及植物生長空間，有助於創造生態多樣化環境，完工後減少土砂淤積，增加水庫蓄水量，兼具視覺景觀、河防安全等多方效益。