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環團籲高市議會挺興達電廠除役 陳其邁允加快期程

中央社 / 高雄12日電

環保團體今天到高雄市議會門口抗議，盼議會各黨團能支持2032無煤高雄、興達電廠今年底除役，作成議會決議。市長陳其邁允加快綠電燃氣電廠興建，並要求興達電廠在2025年除役。

高雄市議會定期大會期今天開議，環保團體上午在高雄市議會門口召開記者會，盼各黨團和議員能共同支持2032無煤高雄提案，作成議會的決議，促使興達電廠今年底務必除役，不能讓高雄人的健康被荼毒，繼續用肺發電。

環保團體成員並高喊「2030，無煤高雄」與「2050，淨零碳排」口號，包括時代力量高雄市議員林于凱、親民黨兼民眾黨議員吳益政、以及多名藍綠議員也到場一起呼口號，並在牌子上簽名，支持反空污訴求。

陳其邁回應，會要求興達電廠提前在2025年全部除役，也希望能加速綠電跟燃氣電廠興建，並加快興達電廠的除役，希望能在減煤、增氣、反核的平衡原則下降低風險。

要健康婆婆媽媽團洪秀菊指出，市府自4月起又開始全面啓用興達電廠燃煤機組，遇到弱風擴散條件不佳時，就會空污累積造成霾害，議會應該要求全面停機，關閉老舊煤電機組，不要再用市民健康去換發電，目前規劃的2025年除役時間也太晚，因此希望能「先停機才有感」。

南部反空污聯盟發言人李建誠表示，無煤高雄的路徑是興達燃煤電廠立即除役，17座的燃煤汽電共生廠應在2年內轉燃氣，新大林燃煤機組運轉15年為限，在2032年達成高雄市無煤電的期程。

到場聲援的醫師蘇偉碩說，空氣污染的細懸浮微粒PM2.5是世衛列為一級致癌物，而近年來臭氧污染問題也逐漸嚴重，去煤是重要的第一步，煤電污染是政府的能源政策可以具體改善實現的部分。犧牲市民健康的經濟發展是不公平合理的，生命健康的安全保障應該是首要考量。

高雄市 空污 陳其邁

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