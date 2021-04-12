影／接種AZ疫苗 潘孟安：感冒痊癒後再施打

中央今日開放AZ疫苗二階段中央及地方政府防疫人員施打，屏東縣長潘孟安沒有施打疫苗，潘孟安這幾天感冒，昨天還去打針，潘孟安說，注視疫苗是身為行政首長要應盡的義務，畢竟每天接觸很多人，只是狀況必須醫師評估，感冒痊癒後就會來施打。

潘孟安說，疫苗本來就要施打，國家為了防疫，要自我提升，也作為未來跟社會接軌很重要的自我與保護他人的防護，他等到感冒過後，醫師評估後再來施打。

屏東縣衛生局指出，屏東縣第一波施打疫苗接種意願有2139人，截至昨日屏東縣共獲撥AZ疫苗2000劑，完成接種551劑，接種率27.55%。為增加疫苗接種可近性，除原規畫的屏東基督教醫院、部立屏東醫院、枋寮醫院、寶建醫院及恆春基督教醫院等5家接種點，再增加東港安泰醫院與高榮屏東分院2家接種點。