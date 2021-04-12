快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手帶槍投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

影／接種AZ疫苗 潘孟安：感冒痊癒後再施打

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安這兩天感冒，昨天還去打針，今天沒有辦法施打AZ疫苗，他說，等感冒痊癒後再施打。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安這兩天感冒，昨天還去打針，今天沒有辦法施打AZ疫苗，他說，等感冒痊癒後再施打。記者劉星君／攝影

中央今日開放AZ疫苗二階段中央及地方政府防疫人員施打，屏東縣潘孟安沒有施打疫苗，潘孟安這幾天感冒，昨天還去打針，潘孟安說，注視疫苗是身為行政首長要應盡的義務，畢竟每天接觸很多人，只是狀況必須醫師評估，感冒痊癒後就會來施打。

潘孟安說，疫苗本來就要施打，國家為了防疫，要自我提升，也作為未來跟社會接軌很重要的自我與保護他人的防護，他等到感冒過後，醫師評估後再來施打。

屏東縣衛生局指出，屏東縣第一波施打疫苗接種意願有2139人，截至昨日屏東縣共獲撥AZ疫苗2000劑，完成接種551劑，接種率27.55%。為增加疫苗接種可近性，除原規畫的屏東基督教醫院、部立屏東醫院、枋寮醫院、寶建醫院及恆春基督教醫院等5家接種點，再增加東港安泰醫院與高榮屏東分院2家接種點。

屏東縣 AZ疫苗 潘孟安

延伸閱讀

潘孟安跟風巨人梗 號招曬「毛小孩坐下照」獲熱烈回應

屏東鳳梨銷大馬 潘孟安提醒顧好品質

影／太魯閣號事故 屏東縣長潘孟安捐1個月薪水

謠傳屏東縣府扣押災害救助 蘇貞昌願為潘孟安作證

相關新聞

高市機車位嚴重不足 民眾違停罰單吃到怕

高雄市人口有276萬，但僅規畫108萬個停車格，尤其高雄機車人口居多，很多民眾將車停到騎樓，卻猛吃罰單，高雄市議員康裕成...

中油煉油廠舊址爭取台積電設廠 陳其邁：水電無虞

民代盼中油高雄煉油廠舊址做為爭取台積電設廠高雄基地。高雄市長陳其邁說，高雄水、電無虞，歡迎大廠投資；油廠污染整治攸關城市...

高雄翁公園淨水場跳電 鳳山大寮大樹3萬用戶停水

高雄大寮、鳳山、大樹等地自來水用戶注意，由於自來水公司翁公園淨水場今天中午發生不明原因跳電，緊急情況導致3萬411用戶停...

國民黨高市黨團 批暖男陳其邁讓高雄人當次等公民

高雄市議會今早開議，國民黨高雄市議會黨團要求市長陳其邁簽署反空汙承諾書，今年底停發放興達電廠4部40年老舊燃煤機組操作許...

汽車駕照者5月3日前考機車免筆試 監理所增加報考名額

交通部近日宣布5月3日起持有汽車駕照報名機車考照，都要參加筆試。高雄監理所近日詢問電話激增，由於考試採預約制，監理所也因...

減少阿公店水庫淤積 燕巢濁水溪上游溪床整治

位於高雄市燕巢區金山二號上游流域（濁水溪），是阿公店水庫次要集水區域，但邊坡土砂受洪水沖刷常流入阿公店水庫內，導致水庫淤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。