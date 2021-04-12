等不到中油 屏東滿州港仔村要自建加油站

屏東屏鵝公路滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海路段因景緻優美寧靜被旅人視為「幸福公路」，但地處偏僻，滿州鄉公所爭取中油設加油站不成，決定以公共造產方式設置加油站。

滿州港仔至旭海段環遶恒春半島海岸，是全台少數僅存保留原始美的濱海公路，能看到因河口沙子堆積而成類近沙漠景象，著名景點包括旭海大草原，獲得2017年交通部「金路獎」肯定，更有「台灣最美公路」美譽。

這段公路雖被旅人視為「幸福公路」，但因位處偏僻，沿線居民和中科院九鵬基地員工飽受生活機能不便之苦；滿州鄉公所向中油爭取設置加油站沒有下文，決定以公共造產方式設置加油站。

滿州鄉公所表示，營運計畫書目前已送縣府，地點選在港仔村公有停車場，用地已變更，經費約新台幣3000萬元，另中科院將補助2000萬元。

初步規劃，鄉立加油站雖是簡易型，但各種油品都有，客源包港仔村至旭海村沿線400多戶居民、往來遊客汽機車和遊覽車，以及旭海、中山和南仁等3座漁港50多艘漁船，此外中科院九鵬基地200多名員工交通和公務車用油、演訓時大部隊進駐。

當地居民反映，該路段去年7月開放遊覽車通行，但加油需到滿州市區，兩座漁港船筏不是到滿州市區，就是到40公里外的墾丁後壁湖漁港買油。最近兩架F－5E軍機在旭海路墜海，軍方搜救隊伍進駐港仔村還得多帶油品以備不時之需。

全國第一個以公共造產方式經營的加油站在台東縣海端鄉，港仔明年完工啟用後將是全國第二座。港仔村長朱建男說，港仔到滿州市區加油，要再開20多公里蜿蜒山路，未來啟用就是地方大事，村民都說要辦桌來慶賀。

海端加油站位於南橫公路東段，是全台唯一一家以公共造產方式設立，由公所經營的加油站，也是南橫東段唯一的加油站。主要是因為海端鄉地處偏遠，早期連外道路台20線上長久都未設有加油站，鄉民加油必須繞駛到鄰鄉，非常不方便。

海端加油站佈滿布農族工作曆圖騰，充滿原民氣息。公所為體恤鄉民和遊客，永遠以汽油每公升降1元方案，讓遊客除可以加滿油又省錢外，更可以無後顧之憂安心遊玩。（編輯：孫承武）1110412