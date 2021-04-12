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陳其邁高市議會施政報告 聚焦產業轉型招商引資

中央社 / 高雄12日電

高雄市陳其邁今天率首長列席議會並做施政報告，聚焦加速產業轉型及增加就業機會，打造亞洲新灣區5G AIoT創新園區方面要加碼融資利息補貼等，招商引資至3月底逾3300億元。

高雄市議會第3屆第5次定期大會今天的議程是市長施政報告與質詢，陳其邁在報告中做上述表示，也針對空污及治安等議題做重點說明。

加速高雄市產業轉型方面，他指出，中央在2月底宣布亞洲新灣區5G AIoT創新園區正式啟動，5年內投入新台幣110億元，市府要加碼鼓勵業者投資，包括融資利息補貼、新建置廠辦房屋稅補助、補貼新聘員工薪資等。

除了亞灣區之外，仁武產業園區、橋頭科學園區建設工程加速進行，橋科啟動區段徵收作業，預計9月讓廠商選地建廠房，並已有日月光電子等大廠簽定合作意向書等。

招商引資方面，市府成立高雄投資事務所，統計累積至3月底，台商三大投資方案及高雄招商計畫總投資額超過新台幣3300億元。

改善空污方面，陳其邁指出，與民國108年比較，AQI（空氣品質指標）小於100的日數比例增加4.7%，PM2.5年平均值降10.7%，PM10年平均值及日平均值降幅達12.7%。

轄內減煤方面，興達電廠機組於秋冬停2減2，減煤量自35%提高至50%，並要求減煤時間再延長，要求台電燃煤機組提早到114年全部除役。

防制污染成果方面，陳其邁強調，含國營企業及前20大企業合作，109年減少污染排放量394萬公噸；高雄市成立綠電小組並設立漁電共生專案辦公室，將加速氣電、綠電換煤電的進程。

他並允諾加強工安及治安維護，包括要降低刑案及暴力犯罪發生，檢視治安數據分析，針對治安熱點及持續掃蕩犯罪查察槍枝及增加見警率等，全面提升及汰換治安裝備等。

陳其邁 高雄市 空污

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