高市環團要求陳其邁硬起來 要興達電廠今年底務必除役

高雄市議會定期大會開議首日，環團在場外抗議空汙嚴重，要求市長陳其邁「硬起來」，要求興達電廠今年底務必除役，亦要求市議會不分藍綠，將2032無煤高雄期程納入主決議，不能讓高雄人的健康被荼毒，繼續用肺發電。

環團今早提出多項訴求，包括不分藍綠黨派，都關注空汙對市民健康的危害，特別是燃煤產生的PM2.5和重金屬致癌物應優先減少，追求2030無煤高雄及2050淨零碳排目標，獲得國民黨、民進黨、親民黨、民眾黨多位議員簽名贊同。

要健康婆婆媽媽團洪秀菊表示，今年四月起興達電廠燃煤機組又全面啟用，遇到擴散條件不佳時，空汙會累積造成霾害，因此請議會要求電廠全面停機，關 閉老舊煤電機組，「目前規畫興達電廠到2025年才除疫，時間太晚」。

高雄健空氣行動聯盟黃義英表示，今年第一季空品較去年衰退許多，市府如果沒有積極的解決對策，依氣候變遷的速度將讓高雄空汙雪上加霜

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，今早茄萣地區PM2.5又到紫爆等級，PM2.5超過70以上。他認為，無煤高雄的最佳路徑，就是興達電廠立即除疫，高雄17座燃煤氣電共生廠也應在2年內轉為燃氣。他說，新大林燃煤機組運轉以15年為限，高應在2032年達成無煤電的期程。

李也舉台中為例，中火的發電機組使用不到30年，已決議除役，但高雄的興達電廠已經使用超過35年的年限，至今還沒退場。環團希望，議會在今年底就能關閉興達電廠，解決南部空氣品質。

到場聲援的蘇偉碩醫師說，PM2.5被世衛列為一級致癌物，近年臭氧汙染問題也逐漸嚴重，犧牲市民健康去發展經濟並不公平。

關注空汙議題的王文心博士今早家長身分沈重發聲，指今天高雄85樓又消逝不見，就知道空氣非常糟糕，而造成空品差的原因，就是興達電廠今天四部機組全開，她表示，PM2.5已經無所謂的安全值，每立方公尺增加10個微克，5歲以下兒童死亡率就增加3.4%，而我們的孩子在晴朗天氣之下仍在戶外活動，等於是在慢性殺人。