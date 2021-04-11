六龜花旗木大爆「花」 陳其邁臉書揭絕美天堂路

淡粉浪漫的花旗木開滿六龜台27甲公路兩旁，整串粉嫩的花旗木大爆花，美得令人驚嘆。高雄市長陳其邁在臉書（Facebook）發文，以「絕美天堂路」形容，大方分享花旗木賞花秘境。

陳其邁有感於六龜台27甲公路沿線因為花旗木盛開，絕美浪漫，不禁在臉書發文讚嘆形容是「絕美天堂路」。

臉書揭露，爆「花」的花旗木就在公路兩旁，看起來超像櫻花；原產泰國的花旗木，每年3至4月時盛開，花期長達1個半月；初開時呈淡粉色，隨著綻放漸漸轉為粉紅或桃紅色，又有平地櫻花、泰國櫻花或粉紅陣雨樹的別稱。

他大推並建議民眾把握好一期一會的賞花時節。除了六龜台27甲公路沿線，市區的瑞豐國小、鳳山公園、十全國小、阿公店森林公園、楠梓路、瑞隆路及六龜區天台山、寶來花賞溫泉公園等處，都可以賞花，遇見驚喜。