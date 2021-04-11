居民促輕軌北移入美術館園區 高捷局：衝擊更大

高雄輕軌二階沿線居民自救會成員今天在美術館人行步道區抗議，批評市府因為輕軌案要破壞美術館人行步道的林蔭，促路線北移進入美術館園區，但捷運局回應北移對環境衝擊更大。

「高雄輕軌二階沿線居民自救會」數十名成員下午齊聚美術館林蔭人行步道持抗議手板及旗幟批評市府罔顧民意、黑箱作業，於3月19日環評專案小組審查會後口說要溝通，直到4月7日環保署審查通過高雄輕軌環境影響差異分析報告的時間內，未見展現溝通誠意，促市府勿敷衍。高雄市護樹護地協會副理事長楊宜嬿當場剃光頭表達憤怒。

有關抗議民眾訴求輕軌路線北移20公尺，自馬卡道路繞回至美術東二路路線，捷運工程局表示，經實地現勘，路線牴觸131棵樹木需遷移，且經過螢火蟲及鄰近鳳頭蒼鷹棲息地，對於美術館生態影響甚鉅。現行路線要遷移樹木共60棵，含36棵小葉欖仁等，非如抗議民眾所說周邊樹木影響300多棵。

有關缺乏溝通一事，捷運局指出，輕軌二階自民國107年至109年止辦理逾44場次公聽、說明會或現場會勘，充分與居民或意見領袖溝通並彙整意見，期間超過3000人次與會，已掌握在地民意，後續並召開20場次專家學者委員會，對於民眾訴求進行優化調整建議。

輕軌線形採美術館園區北移加大轉彎半徑，可維持既有美術館路計畫道路寬度並降低轉彎噪音，有效減少對美術館路沿線居民影響，搭配融入美術館園區的整體月台設計，使美術館成為另一高雄城市亮點建設。

輕軌二階美術館及大順路段，也會持續以地方共識、公開透明、釐清疑慮等原則，與居民充分溝通，並以「工程專業、科學數據、理性對話」化解歧見，創造多贏。

數十名抗議民眾輪番發言訴求，批評市府決策威權、過程不合法也未納入公民參與，質疑市府民調挾持民意，批評輕軌建設不合時宜，二階應採地下化工程或再北移約20公尺，確保美術館優美的林蔭人行道不被破壞等。