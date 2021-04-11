屏東檸檬價格起伏 運銷合作社：因遲不下雨

屏東縣檸檬種植面積1898公頃，占全台面積近七成，九如鄉檸檬種植面積300公頃，是縣內第二多，九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬兩周前產地價一斤30元，這周一斤21元，還沒有到盛產季節（6月過後），價格波動起伏大。屏東青檸運銷合作社理事主席莊瑞貞說，價格起伏，主要受氣候影響遲不下雨，檸檬長不大，近期Ｂ級品直接疏果，現階段市場需求又是B級品多，讓B級品的價格跟Ａ級品的價差不大。

「雨水下得太少了」，莊瑞貞說，好一陣子沒有下雨，檸檬大不了，今年氣候大亂，很多植物也搞不清楚狀況，花亂開，氣候影響大，以往次級品的價格往下跌，但今年次級品與Ａ級品價格的價差不大，近期次級品不採收直接疏果，但市場現需要次級品，以往A級品10件，會有1件B級品，今年Ａ級有6、7件，B級品有3、4件。

莊瑞貞觀察，每年清明節前後要看雨水量，觀察果園檸檬花開情況，研判今年檸檬產量會，但今年雨水遲不來，等到端午節過後通常是盛產季節，今年情況值得持續觀察。近幾年檸檬價跌，生產過剩，有些檸檬農友乾脆不種檸檬，改種百香果。

龔泰文說，檸檬產季集中夏天，避免重演去年生產過剩情況，農會跟中央正爭取經費，希望將農會舊倉庫打造自動化冷鏈設備，總經費約5000萬，存放約300噸檸檬鮮果，可以供貨整年，也能讓檸檬價格平穩。