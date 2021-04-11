聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東檸檬價格起伏 運銷合作社：因遲不下雨
屏東縣檸檬種植面積1898公頃，占全台面積近七成，九如鄉檸檬種植面積300公頃，是縣內第二多，九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬兩周前產地價一斤30元，這周一斤21元，還沒有到盛產季節（6月過後），價格波動起伏大。屏東青檸運銷合作社理事主席莊瑞貞說，價格起伏，主要受氣候影響遲不下雨，檸檬長不大，近期Ｂ級品直接疏果，現階段市場需求又是B級品多，讓B級品的價格跟Ａ級品的價差不大。
「雨水下得太少了」，莊瑞貞說，好一陣子沒有下雨，檸檬大不了，今年氣候大亂，很多植物也搞不清楚狀況，花亂開，氣候影響大，以往次級品的價格往下跌，但今年次級品與Ａ級品價格的價差不大，近期次級品不採收直接疏果，但市場現需要次級品，以往A級品10件，會有1件B級品，今年Ａ級有6、7件，B級品有3、4件。
莊瑞貞觀察，每年清明節前後要看雨水量，觀察果園檸檬花開情況，研判今年檸檬產量會，但今年雨水遲不來，等到端午節過後通常是盛產季節，今年情況值得持續觀察。近幾年檸檬價跌，生產過剩，有些檸檬農友乾脆不種檸檬，改種百香果。
龔泰文說，檸檬產季集中夏天，避免重演去年生產過剩情況，農會跟中央正爭取經費，希望將農會舊倉庫打造自動化冷鏈設備，總經費約5000萬，存放約300噸檸檬鮮果，可以供貨整年，也能讓檸檬價格平穩。
屏東縣九如鄉農會積極研發檸檬加工產品，先前推出檸檬枇杷膏、檸檬葡萄糖胺都打出品牌與通路，今年推出新品檸檬黑糖膏，用整顆檸檬去掉顆粒，研磨機研磨加入黑糖煉製，讓民眾吃得到檸檬的口感，檸檬黑糖膏一罐280公克，需要用到10到20顆檸檬熬製。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言