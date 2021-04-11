打擊登革熱 民眾儲水行為恐增添隱藏性孳生源

新冠肺炎疫情風暴未歇，氣溫升高，也是登革熱防疫作戰開端，上月底高雄出現首例登革熱境外移入病例，患者在菲律賓工作、返台居家檢疫期間出現發燒症狀，採檢確診。高雄市衛生局將阻絕境外視為防治登革熱第一道防線，提高管制力道，今年面臨乾旱，民眾易有儲水行為，恐增添隱藏性孳生源，衛生局人員戰戰兢兢，不讓去年好不容易建立的零本土成績破功。

一名40多歲男性赴菲律賓工作，3月19日從桃園機場入境，在高雄住家進行一人一戶居家檢疫期間出現發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛、皮膚紅疹等症狀，男子3月20日通知防疫單位並安排就醫，進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，3月21日檢驗結果確診登革熱 ，經住院治療，現已康復出院。

這名男子是高雄今年以來首例境外移入登革熱病例，衛生局人員也趕緊到患者住家周邊做病媒蚊密度調查，採取化學防治噴藥、高效能捕蚊燈監測等多管齊下，社區動員全面清除孳生源。

103年高雄市登革熱飆破萬例，104年甚至高達近2萬例，防疫團隊也分析出有4年一度大流行現象。去年加強境外移入病毒管制，也讓社區病媒蚊密度降低，並提高就醫警覺通報，去年登革熱防治交出亮眼成績，全年累計10例境外移入，也寫下20多年來首度零本土案例紀錄。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，通常梅雨季過後，5、6月進入流行期，病例高峰則在入秋之後。今年雨水少，戶外側溝、空地、空屋等積水情況減少，因為缺水、限水等壓力，民眾會在家中儲水，若沒有做好加蓋等措施，易成為防登革熱死角。

高雄市政府訂每周三為登革熱日，緊盯往年登革熱疫情嚴峻的三民、鳳山、前鎮、鳳山、鼓山、苓雅、左營等熱區，串聯里鄰志工等力量，鎖定空地、空屋、菜園、陽性水溝、地下室、公園綠地等列管髒亂點，加強環境清潔及滅蚊作業。

潘炤穎說，去年建立零本土案例成績，防疫團隊不敢掉以輕心，會以謹慎態度面對登革熱疫情，也提醒市民朋友不可掉以輕心，新加坡等東南亞國家登革熱疫情持續嚴峻，每一位市民關心自家及社區環境，抓出每一個積水的死角，務必徹底落實巡倒清刷，讓病媒蚊無處生長。