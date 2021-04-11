大林蒲遷村爭取安置費空汙費 市府：法理情前提下研議

高雄市府「大林蒲遷村服務中心」10日在抗議聲中揭牌，大林蒲地區遷村權益促進會今天開會討論居民訴求，要求應給予每戶600萬安置費、550萬空汙費；促進會並反對市府蓋社會住宅讓少坪數或沒房沒地的居民承租，應蓋國民住宅，以低於成本價再打對折讓居民承購。

高雄市府都發局表示，市長陳其邁一再強調遷村要兼顧民眾的居住生活權、財產權與社會權，務求民眾滿意，歡喜遷村。市府尊重民眾提出的意見，也會將所提意見評估納入參考，在符合法、理、情的前提下研議處理。

大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育表示，促進會著手收集沿海六里在地居民意見陳述書。高雄市議員陳麗娜建議促進會應加入專家、學者、律師意見，讓討論更為具體可行，再向市府提出。

「我們並不是貪！」居民反映，紅毛港啟動遷村經歷17年，台電1家就賠償空汙費每戶60萬；大林蒲忍受50年891支煙囪毒害，居民受毒害是紅毛港的3倍時間，所以請政府應向臨近工廠求償每户550萬的空汙費。另外在安置費部分，紅毛港遷村當年領等值現金150萬者，可以買得到一棟林園中古透天厝，但現市值已超過600萬起，所以才提出600萬元的安置費。

針對遷村案中7.5坪以下少坪數或沒房沒地的居民，高雄市府提出要蓋社會住宅讓居民承租，但促進會卻反對這樣的作法。促進會認為，政府應該蓋國民住宅，再以低於成本價再打對折，讓居民承購。至於有7.5坪以上者，政府表示可增購到15坪土地，促進會希望讓有能力的居民可以買到26坪，因為遷過去蓋新居是要一代代住下去的，怎麼能蓋像鳥籠一樣的厝住呢？