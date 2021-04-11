大林蒲遷村爭取安置費空汙費 市府：法理情前提下研議
高雄市府「大林蒲遷村服務中心」10日在抗議聲中揭牌，大林蒲地區遷村權益促進會今天開會討論居民訴求，要求應給予每戶600萬安置費、550萬空汙費；促進會並反對市府蓋社會住宅讓少坪數或沒房沒地的居民承租，應蓋國民住宅，以低於成本價再打對折讓居民承購。
高雄市府都發局表示，市長陳其邁一再強調遷村要兼顧民眾的居住生活權、財產權與社會權，務求民眾滿意，歡喜遷村。市府尊重民眾提出的意見，也會將所提意見評估納入參考，在符合法、理、情的前提下研議處理。
大林蒲地區遷村權益促進會理事長黃琨育表示，促進會著手收集沿海六里在地居民意見陳述書。高雄市議員陳麗娜建議促進會應加入專家、學者、律師意見，讓討論更為具體可行，再向市府提出。
「我們並不是貪！」居民反映，紅毛港啟動遷村經歷17年，台電1家就賠償空汙費每戶60萬；大林蒲忍受50年891支煙囪毒害，居民受毒害是紅毛港的3倍時間，所以請政府應向臨近工廠求償每户550萬的空汙費。另外在安置費部分，紅毛港遷村當年領等值現金150萬者，可以買得到一棟林園中古透天厝，但現市值已超過600萬起，所以才提出600萬元的安置費。
針對遷村案中7.5坪以下少坪數或沒房沒地的居民，高雄市府提出要蓋社會住宅讓居民承租，但促進會卻反對這樣的作法。促進會認為，政府應該蓋國民住宅，再以低於成本價再打對折，讓居民承購。至於有7.5坪以上者，政府表示可增購到15坪土地，促進會希望讓有能力的居民可以買到26坪，因為遷過去蓋新居是要一代代住下去的，怎麼能蓋像鳥籠一樣的厝住呢？
促進會並做出臨時動議，要求政府另尋足夠六里安置的土地，例如楠梓中油廠200公頃或者是大寮區等都有現成的經濟部土地，促進會不接收四分五裂的村落遷村方式；所有上述的訴求都要在有足夠一整筆土地的條件下才成立；大林蒲沿海六里內有一些未登記的宮廟要求納入宗廟專案會議，保障人民宗教信仰。
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