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影／九如北玄宮台灣蘭花展 神明選出總冠軍

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（左）說明獲得玄天上帝獎萬代蘭特色。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（左）說明獲得玄天上帝獎萬代蘭特色。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉北玄宮今年第23年舉辦台灣蘭花展，蘭花展每年選在玄天上帝農曆生日舉辦，今年與去年雖然受疫情影響，但因展出地點在室外，北玄宮仍繼續舉辦，以蘭會友，今年有1200盆蘭花參賽，蘭花七大蘭屬，先由評審選出分組冠軍後，再擲筊選出玄天上帝獎、天上聖母獎與福德正神獎，今年獲得玄天上帝獎是來自台南的蘭友施福財種植的萬代蘭。

九如鄉農會總幹事、蘭花展總召集人龔泰文說，23年來首度在擲筊三個神明獎，擲筊到第二次PK才選出。玄天上帝獎，萬代蘭與獲天上聖母獎石斛蘭PK，最後由萬代蘭勝出，PK過程相當緊張。

龔泰文說，玄天上帝獎的是來自台南的蘭友施福財種植的萬代蘭，這盆萬代蘭花開的很茂盛，比葉片多細細滿滿的，相當高，至少要花15年以上才能種出；獲得天上聖母獎的是石斛蘭屬，蘭友林朝任。獲得福德正神獎的是仙履蘭屬，蘭友黃富宙。三個獎項都可以獲得六千元的獎金與獎牌。

龔泰文說，獲得天上聖母獎的石斛蘭屬，特色是花開的很茂密、整齊，要先用支柱架著保留出蘭花空間，長成也需要10年時間；福德正神獎的是仙履蘭屬，花朵數相當多，含苞有12朵。

去年跟今年雖然都受到疫情影響，台南蘭花展都取消，屏東九如的台灣蘭花展，因為是室外，加上北玄宮玄天上帝傳達出仍要舉辦，今年仍如期舉辦。

農糧署副署長姚志旺說，蘭花全台幾乎都有種，比較有名是台南的蘭花專區，但其實蘭花大場其中在屏東縣，像是潮州永宏蘭業、里港世芥蘭園、萬巒的清波蘭園等。每年蘭花造就產值有10幾億，又以外銷為主。

龔泰文說，台灣蘭花展分7組競賽，七大蘭屬包括嘉德麗亞蘭屬、蝴蝶蘭屬、仙履蘭屬、石斛蘭屬、千代萬代蘭屬、其他與台灣原生種。分組競賽由評審團評審選出分組冠軍，最後再由玄天上帝擲筊選出全場總冠軍，之後同樣擲筊選出天上聖母獎與福德正神獎。

屏東縣九如鄉北玄宮台灣蘭花展展期即日起到4月18日為止，在北玄宮旁。

屏東縣副縣長吳麗雪（左）、農業處長鄭永裕（中），在九如農會總幹事龔泰文帶領下參觀台灣蘭花展。記者劉星君／攝影
屏東縣副縣長吳麗雪（左）、農業處長鄭永裕（中），在九如農會總幹事龔泰文帶領下參觀台灣蘭花展。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（右）說明獲得福德正神獎仙履蘭特色。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（右）說明獲得福德正神獎仙履蘭特色。記者劉星君／攝影
獲得玄天上帝獎的萬代蘭（中），台南蘭友施福財種植。記者劉星君／攝影
獲得玄天上帝獎的萬代蘭（中），台南蘭友施福財種植。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花展，有1200盆蘭花參展，展期到即日起到4月18日。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花展，有1200盆蘭花參展，展期到即日起到4月18日。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花展，有1200盆蘭花參展，展期到即日起到4月18日。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉北玄宮舉辦台灣蘭花展，有1200盆蘭花參展，展期到即日起到4月18日。記者劉星君／攝影
獲得天上聖母獎的石斛蘭，蘭友林朝任種植的蘭花。記者劉星君／攝影
獲得天上聖母獎的石斛蘭，蘭友林朝任種植的蘭花。記者劉星君／攝影

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