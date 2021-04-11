輕軌路線北移入美術館 捷運局強調不影響樹木

高雄輕軌二階爭議路段，居民盼輕軌勿與車爭道，市府提出將輕軌路線北移至美術館區等方案，日前環差審查通過。但護樹團體仍期盼不要太北移入美術館區，以免影響樹木、綠地。捷運局強調，未來施工將不影響沿線樹木生長及存活率。

高雄輕軌二階美術館、大順路段一度因爭議而停工，居民擔心輕軌占據車道等，恐造成交通擁塞。市府提優化方案，但首次環差未過關，市府補正資料，日前經環保署審查通過，捷運局表示，將加速施工作業，朝2023年輕軌成圓目標邁進。

高雄輕軌美術館爭議路段，為避免輕軌占據過多車道，市府將輕軌路線調整北移至美術館區內，不過引發護樹團體疑慮，擔心會影響園區內的樹木和綠地。

台灣森林城市協會理事長莊傑任今說，本來美術館路上的輕軌是走在路中央，美術館的樹木、綠地都不會受影響。但後來市府變更計畫，將輕軌開進美術館，令人擔憂恐影響樹木、犧牲綠地，甚至園區內的保育類鳳頭蒼鷹和螢火蟲的棲地。

捷運局表示，因應環差修正通過後輕軌施工與護樹方案，已邀專家學者到場現勘樹木情況，並就輕軌軌道版設計端及施工前、中、後保護方案提供建議，強調未來施工不影響沿線樹木生長及存活率。

捷運局表示，經現勘實際量測輕軌軌道版與美術館南側小葉欖仁距離，樹木結構根大約都在1到1.5倍樹徑距離內，都是結構根延伸出來稍微具有支持性的根，並非結構根，未來施工截斷根系後，評估樹木損失的根量在10到15%以下，不會對樹木存活造成影響。

專家學者也建議可於施工前樹幹以透氣及軟性材質保護方式，施工中樹枝修剪投藥避免傷口感染、部分鋪面保留確保穩定性；施工後回填及肥料適時給予等。捷運局強調，已請統包商將專家學者評估建議納入樹木移植或修剪計畫書，並配合施工現場提出修剪督導監控計畫，盡最大的努力進行樹木保護措施。