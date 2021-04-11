聽新聞
test
0:00 / 0:00
蚊子變多影響生活品質 環保局：正分區噴藥消毒
「睡覺有沒有被蚊子騷擾？」是高雄人最近很熱話題，清明節過後，氣溫回暖，加上略有降雨潮濕環境，蚊蟲卵孵化，蚊子變多讓民眾苦不堪言，坐小吃攤一手夾麵一手趕蚊，晚上也被蚊子干擾影響睡眠品質。高雄市環保局長張瑞琿說，各區清潔隊3月起針對街道旁溝渠等噴藥防蚊，正逐區作業。
高雄市議員林于凱表示，最近接獲許多市民反映「蚊子大舉出沒，手腳都變紅豆冰了」、「最近蚊子多到很有感」，也質疑環保局是否有執行消毒。
林于凱曾在環保局服務，他說，根據研究，在氣溫30至35度左右，當氣溫上升1度，蚊子孵化會增加10倍，噴藥有立即性效果，但過度依賴噴藥也可能產生抗藥性，必須拿捏。林也說，清理側溝積水也是很重要一環，噴藥是短期治標作法。
張瑞琿指出，除了3個原民區不是環保局處理，其餘35個行政區溝渠等重點區域3月起排程，噴灑有機磷劑消毒防蚊，預計本月會完成。
張也說，防蚊害根本對策要依照病媒蚊指數以孳生源檢查為主，環境消毒為輔，避免產生抗藥性，加上溝渠、側溝清疏，減少淤積才能有效降低病媒蚊孳生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言