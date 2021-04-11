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蚊子變多影響生活品質 環保局：正分區噴藥消毒

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市環保局清潔隊員在沿街溝渠噴灑有機磷劑消毒防蚊，從3月起，各行政區排程展開水溝消毒作業。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局清潔隊員在沿街溝渠噴灑有機磷劑消毒防蚊，從3月起，各行政區排程展開水溝消毒作業。記者王慧瑛／攝影

「睡覺有沒有被蚊子騷擾？」是高雄人最近很熱話題，清明節過後，氣溫回暖，加上略有降雨潮濕環境，蚊蟲卵孵化，蚊子變多讓民眾苦不堪言，坐小吃攤一手夾麵一手趕蚊，晚上也被蚊子干擾影響睡眠品質。高雄市環保局長張瑞琿說，各區清潔隊3月起針對街道旁溝渠等噴藥防蚊，正逐區作業。

高雄市議員林于凱表示，最近接獲許多市民反映「蚊子大舉出沒，手腳都變紅豆冰了」、「最近蚊子多到很有感」，也質疑環保局是否有執行消毒。

林于凱曾在環保局服務，他說，根據研究，在氣溫30至35度左右，當氣溫上升1度，蚊子孵化會增加10倍，噴藥有立即性效果，但過度依賴噴藥也可能產生抗藥性，必須拿捏。林也說，清理側溝積水也是很重要一環，噴藥是短期治標作法。

張瑞琿指出，除了3個原民區不是環保局處理，其餘35個行政區溝渠等重點區域3月起排程，噴灑有機磷劑消毒防蚊，預計本月會完成。

張也說，防蚊害根本對策要依照病媒蚊指數以孳生源檢查為主，環境消毒為輔，避免產生抗藥性，加上溝渠、側溝清疏，減少淤積才能有效降低病媒蚊孳生。

高雄市環保局清潔隊員在沿街溝渠噴灑有機磷劑消毒防蚊，從3月起，各行政區排程展開水溝消毒作業。記者王慧瑛／攝影
高雄市環保局清潔隊員在沿街溝渠噴灑有機磷劑消毒防蚊，從3月起，各行政區排程展開水溝消毒作業。記者王慧瑛／攝影

病媒蚊

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