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登山找不到車位？ 壽山龍泉寺登山口周邊設109機車格

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

壽山登山步道曲徑通幽、風景優美，是高雄市熱門景點，其中位於龍泉寺旁的登山口，因有龍巖冽泉，旅客更是絡繹不絕，但也衍生大量停車需求。高雄市交通局表示，為因應登山民眾停車需求，市府已於鄰近道路增設機車停車格，周邊可提供109席機車停車空間。

壽山龍泉寺登山口旅客眾多，停車需求相對高，其中以機車為主要交通工具，許多民眾都騎機車到登山口附近停放，但有時會出現違停占據人行道、巷道等情形。

交通局表示，為避免登山車輛違停周邊人行道、巷道，影響行人及車輛通行，調整路邊標線及停車格位配置，已於內惟國小周邊及青泉街增設49席機車停車格。經統計登山口周邊道路，在鼓山三路、鼓山三路51巷、新疆路及青泉街已共設置有109席機車停車格。

交通局說，龍泉寺登山口位於寺廟旁巷道內，巷道沿線設有人行道，且因道路狹窄畫設禁止臨時停車紅線，為維持人行道及道路暢通，請登山者多加利用周邊道路的路邊停車格位，總計有72席汽車停車格及109席機車停車格。

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