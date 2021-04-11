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鼓勵民眾多搭公運 高市12日起抽獎送雙人餐券、Switch

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
為鼓勵民眾多使用公共運輸，高雄市交通局自4月12日起至6月30日舉辦「公共運輸達人抽大獎」活動。圖／高雄市交通局提供
為鼓勵民眾多使用公共運輸，高雄市交通局自4月12日起至6月30日舉辦「公共運輸達人抽大獎」活動。圖／高雄市交通局提供

為鼓勵民眾多使用公共運輸，高雄市交通局自4月12日起至6月30日舉辦「公共運輸達人抽大獎」活動，只要搭乘公車、捷運、輕軌、渡輪、YouBike2.0就能參加抽獎，有機會獲得雙人餐券、Switch等獎。

高雄市交通局表示，為吸引更多民眾使用高雄市公共運輸服務，將自4月12日至6月30日舉辦「公共運輸達人抽大獎」活動，只要報名搭乘高雄市「公車、捷運、輕軌、渡輪、YouBike2.0」五大公共運具，就能參加。

活動獎品包含當前最夯的Switch魔物獵人遊戲套組、旭集和食集錦Buffet雙人餐券、海港餐廳Buffet雙人餐券等。

參加民眾須先至交通局FB粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」活動網頁(https://www.facebook.com/tbkcdream)登錄「一卡通」或「LINE Pay Money」卡號等資訊，並於活動期間刷卡搭乘本市公車、捷運、輕軌、渡輪、YouBike 2.0任一運具。

除每月前6名搭乘次數最多的達人能獲得高級Buffet餐廳雙人餐券外，7月初將再隨機抽出Switch魔物獵人遊戲套組、各式餐券與禮券等40項獎品。

交通局表示，除了「公共運輸達人抽大獎」活動外，今年4月起也推出「持一卡通搭公車、捷運、輕軌、渡輪轉乘YouBike前30分鐘免費」、「持一卡通租借YouBike轉乘其它公共運具享現金折扣優惠」、「持MeNGo定期(月)票享不限次數YouBike前30分鐘免費」等優惠，盼民眾多使用公共運輸服務。

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