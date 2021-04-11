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汰換旗津老舊柴油渡輪 高雄新購2艘電力渡輪

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」。圖／取自高雄市輪船公司網站
高雄第二艘電力渡輪「旗福二號」。圖／取自高雄市輪船公司網站

旗津渡輪航線是旗津居民、觀光旅客往返兩地的重要航線，目前共有旗津鼓山、旗津棧二庫及前鎮中洲3條航線，共8艘渡輪服務。但其中2艘渡輪船齡已16年，高雄向中央爭取8000萬元，將新購2艘電力渡輪汰換，未來再逐步將所有柴油渡輪均汰換成電力渡輪。

高雄往返旗津的渡輪原本有9艘，除了2艘船齡僅約3年的電力渡輪旗福1、2號外，其他均為船齡老舊的柴油渡輪，其中一艘最高齡的19年柴油渡輪更於去年底報廢，剩下8艘渡輪服務高雄往返旗津的3條航線。

8艘渡輪中，目前船齡最高的16年柴油渡輪有2艘，高雄市交通局也著手汰換，在立委賴瑞隆等人協助下，向環保署爭取購置新船補助8000萬元，日前獲核定。

賴瑞隆表示，老舊柴油渡輪耗油嚴重，排碳量增加，影響港區空氣品質，汰換電力渡輪可降低環境危害。高雄市輪船公司表示，汰換2艘新電力渡輪後，8艘渡輪中就有4艘是電力渡輪，未來也將逐步汰換剩下4艘柴油渡輪，全改為電力。

高雄市輪船公司指出，高雄市3條往返旗津航線，平均一年約650人次搭乘，但去年受疫情影響，去年運量下滑至約500萬人次。3條分別從鼓山、前鎮和棧二庫往返旗津的航線中，仍以鼓山到旗津的旗鼓線占98%人潮最多。

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