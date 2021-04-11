旗山5號排水瓶頸段 高市府投入4500萬改善

高雄市旗山5號排水是旗山地區重要排水渠道之一，但因中上游河道蜿蜒、排水斷面不足，甚至有部分河道遭民眾占用，嚴重影響防洪功能。高雄市水利局向經濟部水利署爭取「旗山第五號排水治理工程(第二期)」，總經費4500萬，已於近日開工，預期今年底工程完工後，可減緩民生二街簡易法庭附近淹水，同時改善周邊環境。

旗山5號排水全長約2.6公里，從旗山北側監理站往南延伸到旗尾橋匯入旗山溪，流經旗山市區，水利局已投入約5億元整治下游，整合防洪、汙水及景觀等，並拓寬河道、設置步道及綠帶，配合汙水用戶接管及汙水截流改善水質。

另附近第一臨時市場也拆遷，改闢「洪厝公園」，完工後串聯兒3公園、旗山溪地景橋、旗山老街及天后宮遊憩動線並提升排水防洪保護標準，營造防洪兼具水岸休憩空間。

市府此次預計再花費4500萬元辦理5號排水第二期治理工程，配合都市計畫開闢，河道截彎取直約180公尺，另約50公尺河道遭民房占用也需拆除；施工中同時辦理民宅屋後汙水接管作業，改善居住環境。