雲台盃籃球賽開打 軍民同樂培養運動風氣
為提倡正當休閒活動，推展軍民情誼，陸軍馬祖防衛指揮部辦理2021第一屆雲台盃籃球邀請賽，透過賽事以球會友，培養地方軍民同樂、強身健體的風氣。
開幕典禮由指揮官章元勳主持，從雲台醒獅社拉開序幕，靈活逗趣的表演預祝大會圓滿順利，隨即由馬防部代表隊等6支籃球勁旅馬防部軍官連、南竿守備大隊、連江縣政府、雞情四射、南竿鄉公所、馬祖高中進場，透過宣誓遵守運動家精神，並服從場上判決。
指揮官章元勳表示，長久以來馬防部官兵除戮力戰訓外，更積極投入馬祖各項地方事務、熱心公益及服務社會，是安定馬祖地區的重要力量，藉由辦理籃球邀請賽，讓官兵與鄉親們齊聚一堂，以球會友，交流情感，發揚運動員戰士的精神。
透過比賽增進部隊與地方情感，彰顯軍民深厚情誼，昨天開幕典禮的友誼賽由縣府隊縣長劉增應、副縣長王忠銘、秘書長張龍德、教育處長陳冠人、工務處長陳忠義先發上陣，對決軍方隊伍由指揮官章元勳、副指揮官孔乃德所領軍的軍官隊伍，呈現軍民同樂的精彩賽事。
今天上午舉行四強複賽，下午3時將由四強複賽獲勝隊伍進行冠亞軍決賽。
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