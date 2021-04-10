「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄市副市長史哲也帶桃源區布農族部落100多名族人到場，展現高雄最美的「原力」。

「聽見歌 再唱」將於4月16日上映，首映會在取景的高雄登場，導演楊智麟分享拍攝點滴，感謝高雄市政府鼎力協助；男主角馬志翔說，多次來高雄拍片，工作氛圍及心情都很好。Ella則說，過去對高雄的印象是海港城市，來拍片後，發現六龜寶來、桃源區有山水美景，還能泡湯！

這部電影不只九成場景取自高雄，導演更發掘24名布農族小演員，找到了高雄在地真正的原聲。

副市長史哲說，「聽見歌 再唱」是最原聲的台灣原創IP電影，也是「高雄人」共同支持投資的電影，43天的拍攝期間，除高雄布農族部落熱情協助，也有近千名高雄大小朋友參與演出，是一部高雄人全力支持的作品。「投資只是一部電影的起步，電影真正的最後一哩路，仰賴於現場觀眾的支持」。