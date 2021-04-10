快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，展現高雄最美的「原力」。圖／高市文化局提供
九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，展現高雄最美的「原力」。圖／高市文化局提供

九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄市副市長史哲也帶桃源區布農族部落100多名族人到場，展現高雄最美的「原力」。

「聽見歌 再唱」將於4月16日上映，首映會在取景的高雄登場，導演楊智麟分享拍攝點滴，感謝高雄市政府鼎力協助；男主角馬志翔說，多次來高雄拍片，工作氛圍及心情都很好。Ella則說，過去對高雄的印象是海港城市，來拍片後，發現六龜寶來、桃源區有山水美景，還能泡湯！

這部電影不只九成場景取自高雄，導演更發掘24名布農族小演員，找到了高雄在地真正的原聲。

副市長史哲說，「聽見歌 再唱」是最原聲的台灣原創IP電影，也是「高雄人」共同支持投資的電影，43天的拍攝期間，除高雄布農族部落熱情協助，也有近千名高雄大小朋友參與演出，是一部高雄人全力支持的作品。「投資只是一部電影的起步，電影真正的最後一哩路，仰賴於現場觀眾的支持」。

「聽見歌 再唱」一片根據「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長的真人實事為靈感，講述不識五線譜的體育老師方雅各，和初來乍到的代課老師黃韻芬臨危受命將一群五音不全的部落小學生，在短短3個月內組成合唱團，拚到全國冠軍，避免廢校危機，過程中發現自己真正的聲音，並找到自信。

九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄副市長史哲也帶桃源區布農族部落100多名族人到場，展現高雄最美的「原力」。圖／高市文化局提供
九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄副市長史哲也帶桃源區布農族部落100多名族人到場，展現高雄最美的「原力」。圖／高市文化局提供

電影 布農族 高雄市

延伸閱讀

SBL／暌違2年超籃賽重返高雄 球迷暴動樂翻

8旬翁南下訪友撲空 高雄露宿街頭2天暖心警助返家

專訪有片／Ella曾想生女兒全因泡溫泉 馬志翔想組S.H.E

林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

相關新聞

大林蒲遷村服務中心 抗議中揭牌

高雄市長陳其邁昨在抗議聲中主持「大林蒲遷村服務中心」揭牌，十多名自救會成員批市府與居民遷村未達共識，就急著成立服務中心，...

分散風險 屏東石斑開發加工品拓銷

屏東縣是國內養殖漁業重鎮之一，各類石斑和午魚外銷大陸高達8成，單一市場風險比鳳梨還高，縣府近年來結合通過安全衛生驗證的加...

六堆運動會 高屏12區鄉親美濃競技

客家六堆今年成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會昨在高雄美濃國中點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附...

高雄大港橋造價4億旋轉設計 啟用9個月沒船通過

高雄港大港橋採旋轉橋設計，啟用近9個月卻未開放船隻通行。立委賴瑞隆說，如無船隻通行，做旋轉橋沒意義，將要求港務公司開放小...

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄市副市長史哲也帶桃源區布農族部...

六堆運動會點燃聖火 高屏兩地選手齊聚美濃競技

今年是客家六堆成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會今晚在高雄美濃點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。