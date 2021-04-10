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「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」
九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄市副市長史哲也帶桃源區布農族部落100多名族人到場，展現高雄最美的「原力」。
「聽見歌 再唱」將於4月16日上映，首映會在取景的高雄登場，導演楊智麟分享拍攝點滴，感謝高雄市政府鼎力協助；男主角馬志翔說，多次來高雄拍片，工作氛圍及心情都很好。Ella則說，過去對高雄的印象是海港城市，來拍片後，發現六龜寶來、桃源區有山水美景，還能泡湯！
這部電影不只九成場景取自高雄，導演更發掘24名布農族小演員，找到了高雄在地真正的原聲。
副市長史哲說，「聽見歌 再唱」是最原聲的台灣原創IP電影，也是「高雄人」共同支持投資的電影，43天的拍攝期間，除高雄布農族部落熱情協助，也有近千名高雄大小朋友參與演出，是一部高雄人全力支持的作品。「投資只是一部電影的起步，電影真正的最後一哩路，仰賴於現場觀眾的支持」。
「聽見歌 再唱」一片根據「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長的真人實事為靈感，講述不識五線譜的體育老師方雅各，和初來乍到的代課老師黃韻芬臨危受命將一群五音不全的部落小學生，在短短3個月內組成合唱團，拚到全國冠軍，避免廢校危機，過程中發現自己真正的聲音，並找到自信。
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