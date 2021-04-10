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六堆運動會點燃聖火 高屏兩地選手齊聚美濃競技

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
六堆客家運動會登場，高雄、屏東兩地選手依序進場，六龜代表穿花布衫、撐紙傘，在造型展現文化特色。記者徐白櫻／攝影
六堆客家運動會登場，高雄、屏東兩地選手依序進場，六龜代表穿花布衫、撐紙傘，在造型展現文化特色。記者徐白櫻／攝影

今年是客家六堆成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會今晚在高雄美濃點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附堆」鄉親首度參賽受到矚目，客家精神象徵「忠勇公」神轎壓軸入場，全場來賓以崇敬心情起立迎接，傳承保鄉衛民的忠義精神。

六堆運動會由六堆12鄉區輪流辦理，運動會以「中、先鋒、前、後、左、右」順序輪流主辦，第56屆六堆運動會由右堆美濃區公所承辦，以兩天時間舉辦田徑、棒球、籃球、拔河等項目。

今天下午開幕式，屏東內埔、竹田、麟洛，高雄甲仙、杉林、六龜等地的客家鄉親組隊參賽，各隊代表在服裝造型上展現文化與農產特色，屏東六堆忠義祠的「忠勇公」神尊由立委鍾佳濱扶轎進場。入場運動員中，旗山圓潭、手巾寮與屏東九如等地未被列入六堆區域，今年首度以「附堆」名義組隊參賽。

經過3天接力跑步傳遞聖火，聖火隊抵達美濃國中，行政院客委會主委楊長鎮、高雄市長陳其邁等人參加運動員宣誓及聖火點燃儀式，晚間還有無人機展演。美濃區長鍾炳光表示，六堆運動會是客家人年度大事，更是凝聚六堆客家忠義硬頸精神及向心力的活動。

六堆運動會熱鬧開幕，代表選手點燃聖火。記者徐白櫻／攝影
六堆運動會熱鬧開幕，代表選手點燃聖火。記者徐白櫻／攝影
六堆運動會今天在高雄美濃國中開幕，參賽選手護送會旗進場。記者徐白櫻／攝影
六堆運動會今天在高雄美濃國中開幕，參賽選手護送會旗進場。記者徐白櫻／攝影

聖火 美濃 屏東

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