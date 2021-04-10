聽新聞
test
0:00 / 0:00
六堆運動會點燃聖火 高屏兩地選手齊聚美濃競技
今年是客家六堆成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會今晚在高雄美濃點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附堆」鄉親首度參賽受到矚目，客家精神象徵「忠勇公」神轎壓軸入場，全場來賓以崇敬心情起立迎接，傳承保鄉衛民的忠義精神。
六堆運動會由六堆12鄉區輪流辦理，運動會以「中、先鋒、前、後、左、右」順序輪流主辦，第56屆六堆運動會由右堆美濃區公所承辦，以兩天時間舉辦田徑、棒球、籃球、拔河等項目。
今天下午開幕式，屏東內埔、竹田、麟洛，高雄甲仙、杉林、六龜等地的客家鄉親組隊參賽，各隊代表在服裝造型上展現文化與農產特色，屏東六堆忠義祠的「忠勇公」神尊由立委鍾佳濱扶轎進場。入場運動員中，旗山圓潭、手巾寮與屏東九如等地未被列入六堆區域，今年首度以「附堆」名義組隊參賽。
經過3天接力跑步傳遞聖火，聖火隊抵達美濃國中，行政院客委會主委楊長鎮、高雄市長陳其邁等人參加運動員宣誓及聖火點燃儀式，晚間還有無人機展演。美濃區長鍾炳光表示，六堆運動會是客家人年度大事，更是凝聚六堆客家忠義硬頸精神及向心力的活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言