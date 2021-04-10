六堆運動會點燃聖火 高屏兩地選手齊聚美濃競技

今年是客家六堆成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會今晚在高雄美濃點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附堆」鄉親首度參賽受到矚目，客家精神象徵「忠勇公」神轎壓軸入場，全場來賓以崇敬心情起立迎接，傳承保鄉衛民的忠義精神。

六堆運動會由六堆12鄉區輪流辦理，運動會以「中、先鋒、前、後、左、右」順序輪流主辦，第56屆六堆運動會由右堆美濃區公所承辦，以兩天時間舉辦田徑、棒球、籃球、拔河等項目。

今天下午開幕式，屏東內埔、竹田、麟洛，高雄甲仙、杉林、六龜等地的客家鄉親組隊參賽，各隊代表在服裝造型上展現文化與農產特色，屏東六堆忠義祠的「忠勇公」神尊由立委鍾佳濱扶轎進場。入場運動員中，旗山圓潭、手巾寮與屏東九如等地未被列入六堆區域，今年首度以「附堆」名義組隊參賽。