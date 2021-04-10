屏東石斑銷陸藏政治風險 開發多元加工市場降低依賴
屏東縣是國內養殖漁業重鎮，各類石斑和午魚外銷大陸高達八成，縣府為協助漁民開拓內銷市場，降低單一市場風險，近年透過區漁會、產銷班輔導業者，結合具安全衛生驗證的加工廠，推出直接走進廚房的親民冷凍包產品，並開發石斑紙包魚、可樂餅、香腸、膠原蛋白凍飲等即食品， 今天在枋寮火車站前廣場辦市集推廣會，縣長潘孟安到場為創意料理代言。
「在產官學的合作下，傳統養殖漁業升級，是大勢所趨！」屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，石斑和午魚雖是高經濟價值漁業，但漁民也要承受市場價格起伏的風險，去年受疫情影響，大陸餐廳石斑需求降低，價格跟著下跌，反而是適合家庭、體型較小的午魚需求量大增，今年初疫情趨穩後，石斑價格回穩，午魚卻下跌，漁民心情如洗三溫暖，升級加工、開發多元市場是必走的路。
「分散市場動作要快，加工是其中一環！」枋寮鄉吳姓石斑養殖業者說，沿海地區各類石斑和午魚外銷大陸的比例高達八成，最讓漁民憂心的是不確定的政治因素，目前在兩岸經濟協議（ECFA)早收清單中的石斑有免稅優惠，才能和大陸本土新興的石斑魚業者一拚，大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，漁民心驚，怕哪天會輪到石斑和午魚，一旦發生，台灣市場無法吸納這些高價魚種，價格勢必狂跌，後果難以想像，加工也是分散市場的超前部署。
今天的特色市集，集結近年業者結合具安全衛生驗證的加工廠，陸續推出價格親民、方便料理的石斑、午魚的冷凍包裝產品，現以宅配為通路，也有業者和海鮮餐廳、食品加工廠合作開發發石斑紙包魚、可樂餅、香腸、膠原蛋白凍飲等即食品，道道讓潘孟安和在場人士驚豔。
枋寮阿達餐廳主廚劉蓉諭以法式料理手法研發的奶油紙包魚，將石斑魚片與奶油搭配的各式蕈菇包住，剪開剎那香氣與食材一同呈現；另膠原蛋白凍使用石斑魚鱗，先曝曬後再洗淨再經過特殊處理程序，費時5小時用高壓熬製出魚鱗中的魚鱗膠原蛋白，搭配果汁一同熬製成凍，完全無魚腥味，在果汁的搭配下滑Q又好吃，可補充天然膠原能量。
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