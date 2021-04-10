快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東石斑銷陸藏政治風險 開發多元加工市場降低依賴

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（中）業者促銷可直接走進廚房的親民冷凍包產品。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（中）業者促銷可直接走進廚房的親民冷凍包產品。記者潘欣中／攝影

屏東縣是國內養殖漁業重鎮，各類石斑和午魚外銷大陸高達八成，縣府為協助漁民開拓內銷市場，降低單一市場風險，近年透過區漁會、產銷班輔導業者，結合具安全衛生驗證的加工廠，推出直接走進廚房的親民冷凍包產品，並開發石斑紙包魚、可樂餅、香腸、膠原蛋白凍飲等即食品， 今天在枋寮火車站前廣場辦市集推廣會，縣長潘孟安到場為創意料理代言。

「在產官學的合作下，傳統養殖漁業升級，是大勢所趨！」屏東縣養殖漁業發展協會理事長李金生說，石斑和午魚雖是高經濟價值漁業，但漁民也要承受市場價格起伏的風險，去年受疫情影響，大陸餐廳石斑需求降低，價格跟著下跌，反而是適合家庭、體型較小的午魚需求量大增，今年初疫情趨穩後，石斑價格回穩，午魚卻下跌，漁民心情如洗三溫暖，升級加工、開發多元市場是必走的路。

「分散市場動作要快，加工是其中一環！」枋寮鄉吳姓石斑養殖業者說，沿海地區各類石斑和午魚外銷大陸的比例高達八成，最讓漁民憂心的是不確定的政治因素，目前在兩岸經濟協議（ECFA)早收清單中的石斑有免稅優惠，才能和大陸本土新興的石斑魚業者一拚，大陸3月起禁止台灣鳳梨輸入，漁民心驚，怕哪天會輪到石斑和午魚，一旦發生，台灣市場無法吸納這些高價魚種，價格勢必狂跌，後果難以想像，加工也是分散市場的超前部署。

今天的特色市集，集結近年業者結合具安全衛生驗證的加工廠，陸續推出價格親民、方便料理的石斑、午魚的冷凍包裝產品，現以宅配為通路，也有業者和海鮮餐廳、食品加工廠合作開發發石斑紙包魚、可樂餅、香腸、膠原蛋白凍飲等即食品，道道讓潘孟安和在場人士驚豔。

枋寮阿達餐廳主廚劉蓉諭以法式料理手法研發的奶油紙包魚，將石斑魚片與奶油搭配的各式蕈菇包住，剪開剎那香氣與食材一同呈現；另膠原蛋白凍使用石斑魚鱗，先曝曬後再洗淨再經過特殊處理程序，費時5小時用高壓熬製出魚鱗中的魚鱗膠原蛋白，搭配果汁一同熬製成凍，完全無魚腥味，在果汁的搭配下滑Q又好吃，可補充天然膠原能量。

屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（中）到場為石斑創意料理代言。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（中）到場為石斑創意料理代言。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（左二）品嚐業者王哲謙（中）獨家研發的石斑魚香腸。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在枋寮火車站前廣場辦養殖漁業市集推廣會，縣長潘孟安（左二）品嚐業者王哲謙（中）獨家研發的石斑魚香腸。記者潘欣中／攝影

漁民 膠原蛋白 屏東縣

延伸閱讀

屏東犯下假車禍真擄人命案犯嫌 聲請提審遭駁回

假車禍真命案！男將女屍棄置屏東空屋 鄰居聽聞驚呆

彰化廢棄廠房非法囤積萬噸事業廢棄物 竟載運屏東傾倒

東港溪汙染嚴重？屏東環保局：已降到中度汙染

相關新聞

大林蒲遷村服務中心 抗議中揭牌

高雄市長陳其邁昨在抗議聲中主持「大林蒲遷村服務中心」揭牌，十多名自救會成員批市府與居民遷村未達共識，就急著成立服務中心，...

分散風險 屏東石斑開發加工品拓銷

屏東縣是國內養殖漁業重鎮之一，各類石斑和午魚外銷大陸高達8成，單一市場風險比鳳梨還高，縣府近年來結合通過安全衛生驗證的加...

六堆運動會 高屏12區鄉親美濃競技

客家六堆今年成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會昨在高雄美濃國中點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附...

高雄大港橋造價4億旋轉設計 啟用9個月沒船通過

高雄港大港橋採旋轉橋設計，啟用近9個月卻未開放船隻通行。立委賴瑞隆說，如無船隻通行，做旋轉橋沒意義，將要求港務公司開放小...

「聽見歌 再唱」首映 布農族小演員展現高雄「原力」

九成場景取自高雄的電影「聽見歌 再唱」，今天首映，男女主角馬志翔、陳嘉樺Ella現身，高雄市副市長史哲也帶桃源區布農族部...

六堆運動會點燃聖火 高屏兩地選手齊聚美濃競技

今年是客家六堆成立300年，有「大武山下小奧運」之稱的六堆運動會今晚在高雄美濃點燃聖火，高屏12個鄉區鄉親同台競技，「附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。