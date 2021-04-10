馬祖風管處號召淨灘 清出約300公斤海漂垃圾

守護馬祖海域沙灘環境，馬管處今天上午在馬祖南竿島科蹄澳海灘，舉辦淨灘活動，召集70人參與行動，透過獎勵集點鼓勵民眾參與，共清出約300公斤海漂垃圾。

馬祖國家風景區管理處今天與海軍馬祖基地指揮部、連江監理站、第十岸巡隊、馬港社協、民進黨連江縣黨部主委李問等人共同淨灘，為在觀光旅遊季節來臨前，恢復馬祖海域乾淨環境與景觀，在70名人力的努力下，共清理出近300公斤的海漂垃圾。

馬管處今年自3月起每隔1週至2週辦理淨灘活動，鼓勵地區民眾利用週末時間淨灘、親海，提倡海洋環境議題，並呼籲守護環境重要性，共同恢復美麗海岸原本風貌。

馬管處表示，為鼓勵民眾多加參與，馬管處準備充足提供清潔耗材與用具，方便民眾到場出力參與，為地方海洋貢獻心力，並在每場次提供參與者集點卡，參與後可至馬管處兌換點心餐券，犒賞民眾付出的辛勞，希望透過獎勵方式吸引更多民眾共襄盛舉，清除馬祖海漂垃圾，逐步達成向海致「淨」目標。